"Sıfır Atık Mavi Projesi" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz."

Kaynak: AA