Sıfır Atık'la Hedef Yıllık 20 Milyar TL Kazanç

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık projesiyle; çevresel, ekonomik sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edilecektir. Uygulamanın 2023 yılında tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte yıllık 20 milyar TL'lik bir ekonomik kazanç hedeflenmektedir" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bakanlıkça 2017 yılında Sıfır Atık projesi başlatıldığını hatırlatarak, proje ile israfın önlenmesinin, kaynakların daha verimli kullanılmasının, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesinin veya minimize edilmesinin, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasının ve geri kazanımının sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Kurum, "2017 yılında ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Bakanlığımızda hayata geçirilen proje bugün artık 8 bin 668 kurum binasında uygulanmaya başlanmıştır. 2023'e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sisteminin kurulumu tamamlanacaktır. Sıfır Atık projesiyle; çevresel, ekonomik sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edilecektir. Uygulamanın 2023 yılında tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte yıllık 20 milyar TL'lik bir ekonomik kazanç hedeflenmektedir. Ayrıca, toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla ciddi anlamda istihdam oluşması ve 2023 yılına kadar bu alanda 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını öngörmekteyiz. Sıfır Atık Projesinin Bakanlığımızda uygulanmaya başladığı 16 aylık süreçte 179 ton atık ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır"' değerlendirmesini yaptı.

"9 AYDA 33 BİN 830 TESİSE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çevre Etki Değerlendirmesinin yönetmenliğinin Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirildiğini ifade eden Kurum, "Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde vatandaşlarımızın şikayetlerini de dikkate alarak 2018 yılının ilk 9 ayında 33 bin 830 tesise denetim gerçekleştirdik. Ayrıca, daha riskli tesislerin daha sık denetlenmesine dayalı risk odaklı denetim çalışmasına başladık, şu anda 34 ilimizde uygulamaktayız" şeklinde konuştu. Kurum şöyle konuştu:

"4708 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yapıların denetimi için görevlendirilecek yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesi suretiyle kuruluşların denetim görevini her türlü baskıdan ve suiistimalden uzak ve daha objektif olarak yerine getirecekleri bir yapı denetim sistemi oluşturulmuştur. Yapı güvenliğinin sağlanması önceliğinden hareketle yapılarda kullanılan betonun denetimi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, inşa edilecek yapılardaki beton imalatlarından alınan numunelerin "çip sistemi" ile etiketlenerek izlenmesi ve beton deney sonuçlarının laboratuvar ortamında anlık olarak alınabilmesine yönelik pilot çalışmalar tamamlanmıştır."Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak,"Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi amacıyla alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri gözetilerek hazırlanacak imar planları ile yeni şehircilik vizyonuna uygun yaşam alanları inşa edilecektir. Kanal İstanbul projesinde yatay mimari esas alınacak, insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüme ilişkin bilgi veren Kurum, "Bugüne kadar; riskli yapı kira yardımı olarak 253 bin 581 hak sahibine 2 milyar 520 milyon TL, riskli alan kira yardımı olarak 41 bin 200 hak sahibine 516 milyon TL olmak üzere, toplamda 3 milyar 36 milyon TL kira yardımı yapılmıştır. 6306 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 9 bin 895 hak sahibi tarafından yapılan toplam 16 bin 515 kredi başvurusu onaylanmıştır. Onay verilen kredilerin toplam tutarı bir milyar 234 milyon TL 'dir. Bu kredilere toplam 74 milyon TL faiz desteği ödemesi yapılmıştır.6306 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen Belediyelere, TOKİ ve İller Bankasına yapılan uygulamalar ve kamulaştırmalara ilişkin aktarılan toplam kaynak tutarı 4 milyar 980 milyon TL'dir. Ülke genelinde 6306 sayılı Kanun kapsamında toplam 8 Milyar 528 Milyon TL kaynak kullanılmıştır" ifadelerini kullandı. Terörden etkilenen bölgelerdeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, "Terör örgütünün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır-Sur'da, Şırnak-Merkez-Cizre, Silopi ve İdil'de, Mardin-Nusaybin'de ve Hakkari-Yüksekova'da çıkardığı olaylar sonucu bu 7 ilçemizde yaklaşık 25 bini ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere 70 bine yakın bağımsız birim zarar görmüştür. Zarar gören vatandaşlarımızın zararları karşılanmış, yeni konutlar yapılmış, altyapı yenilenmiş, bölgede yeni rekreasyon alanları yapılmış, sokak sağlıklaştırma projeleri ile bu kentlerimiz yeni bir çehreye kavuşturulmuştur. Bu kapsamda bölgede 25 bine yakın yeni konut ve ticarethane yapılmıştır" diye konuştu. Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduklarını söyleyen Kurum, "Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon TL bedel üzerinden sattık ve 267 milyon TL'sini tahsil ettik. Henüz satış işlemlerine başlanılmayan illerimizde rayiç bedel kontrolü ve hak sahipliği belirleme çalışmaları devam etmektedir. Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanmasına ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Böylece çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçladık.Söz konusu düzenleme ile kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya on yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanıdık. Kasım ayı itibariyle 135 bin vatandaşımız başvuruda bulunmuştur" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)