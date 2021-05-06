Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
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Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Kültür Sanat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı ve değerlendirilebilen atıkların ülke ekonomisine katkısı ile atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk edip sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla kısa film yarışması düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı ve değerlendirilebilen atıkların ülke ekonomisine katkısı ile atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk edip sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla kısa film yarışması düzenlenecek.

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin tanıtım videosu paylaşılarak, "Ben daha iyisini çekerim diyorsan seni de ödüllü Sıfır Atık kısa film yarışmamıza bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Buna göre, Türkiye genelinde düzenlenen kısa film yarışmasına, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek.

Sıfır atık ve sıfır atığın insan yaşamı ile doğa üzerine etkilerinin vurgulanacağı yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmeyecek.

Yarışmada, birincilik ödülü 20 bin, ikincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Başvurular, "www.sifiratikyarismasi.com" adresinden çevrim içi yapılacak.

Kısa film yarışmasına son başvuru tarihi ise 25 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

Katılımcılar, yarışmaya ilişkin detaylara "www.sifiratikyarismasi.com" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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