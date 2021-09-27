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Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası Kızılcahamam'da Gerçekleştirildi

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Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası Kızılcahamam'da Gerçekleştirildi

Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası Kızılcahamam'da GerçekleştirildiTürkiye'nin İlk Sıfır Atık İlçesi olan Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi adına düzenlenen, Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası sona erdi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası Kızılcahamam'da GerçekleştirildiTürkiye'nin İlk Sıfır Atık İlçesi olan Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi adına düzenlenen, Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası sona erdi. 8 takımın katıldığı ve 2 grupta müsabakaların oynandığı, Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası, 24 Eylül Cuma günü saat 14: 00'de Rıza Doğan Spor Salonu'nda Ahmet Hamdi Tanpınar ile Ünyegücü maçıyla başladı. Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye Voleybol Federasyonu destekleriyle 24 Eylül tarihinde startı verilen ve 26 Eylül tarihinde sona eren, Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvasında, Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele eden 8 takım yer aldı. Rıza Doğan Spor Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emin Yıldız tarafından takımlara kupaları verildi. Turnuvada Dereceye Giren Takımlar;

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Haber: Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası Kızılcahamam'da Gerçekleştirildi - Haberler
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