Sıfır Atık Kadın Voleybol Turnuvası Başlıyor
Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye Voleybol Federasyonu destekleriyle 24 Eylül tarihinde başlayacak ve 26 Eylül tarihinde sona erecek olan Sıfır Atık Kadın voleybol turnuvasında Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele edecek 8 takım yer alacak.
Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye Voleybol Federasyonu destekleriyle 24 Eylül tarihinde başlayacak ve 26 Eylül tarihinde sona erecek olan Sıfır Atık Kadın Voleybol turnuvasında Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele edecek 8 takım yer alacak. Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen Sıfır Atık Kadın voleybol turnuvası, 24 Eylül cuma günü başlıyor. Voleybol turnuvası Türkiye'nin ilk Pilot İlçesi olan Sıfır Atık adına düzenlenecek. 8 takımın katılacağı ve 2 grupta müsabakaların oynanacağı Sıfır Atık Kadın voleybol turnuvası, 24 Eylül Cuma günü saat: 14. 00'de Rıza Doğan Kapalı Spor salonunda Ahmet Hamdi Tanpınar ile Ünyegücü maçıyla başlayacak. Final maçı 26 Eylül Pazar günü yapılacaktır. Tüm Takımlara Başarılar Dileriz.