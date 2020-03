Sıfır atık için çocuk kitabı yazdılar

01.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:37

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi 'nde (PAÜ) görevli Emre Şerif Turgut ve Serhan Keserlioğlu, sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak için 'Sıfır Atık Kahramanları Doğa ve Çınar ' isimli eğitici resimli çocuk kitabı yazdı. Kitap, kırsal mahallelerdeki ilkokullarda eğitim gören çocuklara dağıtılırken, velilerine de sıfır atık eğitimi veriliyor.Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Hizmetleri'nde görevli Serhan Keserlioğlu ile PAÜ İleri Araştırma ve Teknoloji Merkezinde kimyager Emre Şerif Turgut, atıkların geri dönüşümüne farkındalık yaratmak için 'Sıfır Atık Kahramanları Doğa ve Çınar' isimli çocuk kitabı yazdı. Sıfır atığın resimler ve hikayelerle anlatıldığı 96 sayfalık kitapta, çöplerin geri dönüştürülerek ayrıştırılmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, geri dönüşümde yapılan yanlışlar ve doğrular yer alıyor.Kitabın öncelikle kırsal kesimlerde eğitim gören ilkokul çağındaki çocuklara anlatılmasına karar verildi. Bunun için Buldan ilçesindeki okullarda sıfır atık eğitimi pilot bölge olarak başlatıldı. Kitabın yazarları Serhan Keserlioğlu ve Emre Şerif Turgut, Buldan ilçesinde Ali Terzioğlu İlkokulu'nda ilk olarak minik öğrencilere sıfır atığı anlattı. Ardından da öğrencilere kitap dağıtıldı.Serhan Keserlioğlu, sıfır atık için yazdıkları kitabın ardından eğitim programının ortaya çıktığını belirterek, "Bir öğrenci bir yıl boyunca kullandığı kağıtlarla bir ağacı tüketiyor. Geri dönüşüme sağlar ve çöpe atmaz ise bir öğrenci her yıl bir ağaç kurtarır. Amacımız ilk olarak Buldan ilçesinde 1350 öğrenciye ulaşmak. Her yıl 1350 öğrenci sıfır atık uygularsa 1350 ağaç dikmiş gibi olur. Her öğrenci kendi ailesini sıfır atık bilinciyle eğitirse, bir öğrenci yılda 4 bin 240 lira ailesine katkıda bulunuyor. Bunun hesabını yaptık ve kitapta belirttik. Akan musluğu, yanan ışığı kapatır, kağıtları çöpe atmaz, geri dönüşüme atar, tüm bunları yaparsa yılda 4 bin 240 lira ailesine katkıda bulunabilir. Atık kontrolü sağlanır, israfın önüne geçilirse, sadece bir aile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlar. Bu rakamları Türkiye nüfusuyla çarparsak, büyük rakamlar ortaya çıkar" dedi.Sıfır atığın kitapta resimler ve hikayelerle anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Keserlioğlu, "Kitabın ana teması sıfır atık. Ülke olarak sıfır atığın neresindeyiz. Dünyada neresindeyiz. Suyla elektrikli nasıl geri dönüşüm yaparız. Bunları detaylı olarak kitapta anlatmaya çalıştık. İlkokul çağındaki çocuklarımızın anlayacağı tarza resimli örnekler hikayelerle uygulamalarla evde ne yapabileceğini anlatmaya çalıştık. Buldan ilçemizdeki öğrencilerle buna başladık daha geniş kitlilere yaymak istiyoruz" diye konuştu.Emre Şerif Turgut ise, amaçlarının sıfır atığı 7'den 70'e herkese anlatmak olduğunu söyleyerek, "Sıfır atığı öncelikle öğrencilere anlatıyoruz. Eğitimlere veliler de katılıyor. Amacımız sadece öğrencilere değil, ailelerine de ulaşmak. Eğitimlere öğrenciler dedeleriyle bile geliyor. Bu bizi mutlu ediyor ve amacımıza ulaşacağımızı gösteriyor. İlk olarak kırsal kesimlerdeki öğrencilere bunu anlatmak istiyoruz" dedi.

Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Fahri Şevik, geri dönüşümün önemine değinerek, ilçede yapılan eğitim çalışmalarına oldukça faydalı olacağına inandığını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA