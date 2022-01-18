Son dakika haberleri: SIFIR ATIK EĞİTİMİYLE ÇOCUKLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ YERİNDE ÖĞRENİYOR

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Fatih Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi (FAGEM) ile çocuklar geri dönüşümü yerinde öğrenmek için atölye çalışmalarına katıldı.

2021 yılı Şubat ayında hizmet vermeye başlayan ve bin 200 metrekarelik alana kurulu 1'inci Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi, geri dönüşümü yerinde öğrenmek isteyen çocukları ağırladı. Atölyede çocuklar ahşap atıklarından süsler yaptı. Cam eritme makinesi ile cama hayat verilen ve plastik kırma makineleri ile çocuklara plastiğin dönüşümünün anlatıldığı merkezde 'sıfır atık' bilincinin artırılması hedefleniyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ TESİSTE EĞİTİM ALDI

Fatih Belediyesi'nde sıfır atık çalışmaları üzerinde faaliyet sürdüren Çevre Mühendisi Onur Felek, eğitimler hakkında bilgi verdi.

Felek, 'Tesisimiz yalnızca atık getirme üzerine değil aynı zamanda eğitim merkezi. Diğer tesislerden farkımız eğitim merkezimizin bulunuyor olması. Bu zamana kadar 2 binin üzerinde öğrenci tesisimize geldi. Burada kendileriyle kullanım dışı kalmış ahşap atıklar üzerinden resim baskısı çalışması uyguluyoruz. Aynı zamanda tesisimizde cam eritme makinemiz bulunuyor. Burada yemekhanelerden çıkan cam atıklarımızı eriterek boyama çalışması gerçekleştiriyoruz. Sonrasında süs eşyası olarak kullanım haline getiriyoruz. Bir atığın öyküsünü çocuklara anlatıyoruz' dedi.

Felek, eğitimlerde kalan ahşaplardan kedi köpek evleri yapıldığını ve bu evlerin öğrencilerin okullarına gönderildiğini de söyledi.

SIFIR ATIK BİLİNCİ AŞILANIYOR

Öğrencilere sıfır atık bilincinin öğretilmesini amaçladıklarını ifade eden Felek, 'Sıfır atık nedir'Atıklar konusunda nasıl önlemler almamız gerekir'Nelere dikkat etmek gerekir' Bunlarla alakalı çocuklarımıza bilgi, birikim ve atölye çalışmalarıyla bunları pekiştirmeye çalışıyoruz? diye konuştu.

500 KİLOYA YAKIN ATIK İLAÇ TOPLANDI

Vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden çıkan atıkları getirdiklerini ve bu atıkların tesiste depolandığını belirten Felek, 'Burada toplanan atıkları fabrikalara yönlendiriyoruz. Çok sayıda atık ilaç toplamış durumdayız. Atık ilaç konusunda vatandaşlarımız baya duyarlı. Aynı zamanda eczanelerde toplanan atık ilaçlar da buraya yönlendiriliyor. 400-500 kiloya yakın ilaç toplanmış durumda. Bunun bertarafı için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşmamız mevcut' dedi.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Atölye çalışmalarına katılan 10 yaşındaki Salih Tunç, 'Bugün atıkları öğrendim ve çok güzeldi. Çöplerin dışarıda yere atılmaları çevre için çok zararlı. Atık kutuları önüme çıkarsa ben de çöplerimi ayırıyorum' dedi.

9 yaşındaki Ecrin Düzenli de 'Geri dönüşümle alakalı çok şey öğrendik. Ahşaplar üzerine resimler yapıyoruz. Kağıtları, metal atıkları yerlerine atmamızı öğrettiler. Ben de bunlara dikkat ediyorum' ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki Tuana Fatma Özçelik ise 'Geri dönüşümle ilgili filmler izledik. Hepsi çok anlamlıydı. Çöpleri ayırarak atmamız gerektiğini öğrettiler. Ben çok beğendim ve eğlendim" diye konuştu.