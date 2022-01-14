"Sıfır Atık'a dikkati çekmek için atık malzemelerden elbise yapıp defile düzenlediler

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesindeki anaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık" konusunda farkındalık oluşturmak için atık malzemelerden yaptıkları elbiseleri giyip defile düzenledi.

İlçedeki Minik Kalpler Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla atık materyallerden çeşitli kostümler yapmak için çalışma yaptı.

"Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" sloganıyla atık kağıtları, poşetleri, kartonları ve diğer ürünleri kostüme dönüştüren öğrenciler için Öğretmenevi Konferans Salonu'nda "Atığın Hayat Bulduğu Defile" adlı programı düzenlendi.

Öğrencilerin giydiği rengarenk kostümlerle podyuma çıktığı defileye katılan minikler ve kıyafetleri katılımcıların beğenisini topladı.

Programa, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, AK Parti Tutak İlçe Başkanı Mehmet Sayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, öğretmenler ve veliler katıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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