Sıfır araçlar rezidans otoparklarına stoklanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıfır araçlar rezidans otoparklarına stoklanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi ile birlikte gelen küresel tedarik sıkıntısıyla otomobil bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Pandemi ile birlikte gelen küresel tedarik sıkıntısıyla otomobil bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Otomobil sektöründe yaşanan sıfır araç sıkıntısı, stokçular için ise fırsata dönüştü. Bazı galericiler otomotiv firması bayilerinden sıfır araç toplayarak stokçuluk yapmaya başladı. Piyasadan toplanan araçlar, özellikle kiralanan lüks sitelerin otoparklarına park edildi.

Bunun son örneği ise Küçükçekmece'de lüks bir sitede yaşandı. Sitenin otoparkın konulan onlarca sıfır kilometre araç, kat malikleri ile site yönetimini birbirine düşürdü.

Site sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Yönetim ise araçların bulunduğu alanın ortak alan olduğunu ve siteye gelir kazandırmak amacıyla kiraya verilmiş olduğunu söyledi. Yönetimi dava eden vatandaşlar, bu alanın kendilerine tahsis edilmesi gerektiğini savundu.

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu otomotiv firmasıyla ilgili belgeler de savcılığa verildi…

Sıfır araçlar rezidans otoparklarına stoklanıyor

Sıfır araçlar rezidans otoparklarına stoklanıyor

Sıfır araçlar rezidans otoparklarına stoklanıyor

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

 Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title