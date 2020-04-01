Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
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Araç

Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Denizli'de engelli kızının arabaları çok sevmesinden dolayı emeklilik parasıyla sıfır araç alan vatandaş, üste çıkan arızalar sebebiyle zor durumda kaldı.

01.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:47
Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

DENİZLİ - Denizli'de engelli kızının arabaları çok sevmesinden dolayı emeklilik parasıyla sıfır araç alan vatandaş, üste çıkan arızalar sebebiyle zor durumda kaldı. Yaklaşık 3 aydır tamir için servise gidip gelerek mağdur olan talihsiz vatandaş, "Emekli oldum, emeklilik parasıyla birlikte sıfır araba aldım. Arızalar çıktı, bayi bunları gidermeye çalıştı. Burada olmadı İzmir'e gittim. İzmir'de hatanın birisi giderildi ama başka bir hata başladı. Sürekli başım ağrımaya başladı" dedi.

Denizli'de yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Emin Yıkım, emekli aylığı ile 15 yaşındaki engelli kızı Nursela Yıkım'ın arabaları çok sevmesinden dolayı sıfır araç satın aldı. Eski aracını değiştirerek Ocak 2020'de sıfır araç satın alan Yıkım, sık sık meydana gelen arızalar sebebiyle mağdur oldu. Bayiye giden Yıkım, şikayetini anlattı. Ancak görevliler aracın sıfır olması, 4x4 olması sebebiyle titreme ve akünün bitmesinin normal olduğu ifade etti. Defalarca servise giden ancak çözüm bulamayan Yıkım, tüketici mahkemesine başvurdu.

"Emeklilik parasıyla birlikte sıfır araba aldım ama arızalar çıktı"

Engelli kızı için aracı ÖTV indiriminden yararlanarak aldığını ifade eden Mehmet Emin Yıkım, "Kendime ait bir tane aracım vardı, oda kızımın üzerineydi, vergiden muaftı. İkinci eldi aracımız, sürekli arıza yapıyordu. Kızım içindeyken arıza yaptığında çok mağdur oluyorduk. O yüzden sıfır araba almayı tercih ettim. Eski aracımı peşinat olarak verdim kalanını vadeli olarak aldım. Emekli oldum, emeklilik parasıyla birlikte sıfır araba aldım ama arızalar çıktı. Bayi bunları gidermeye çalıştı, burada olmadı, İzmir'e gittim. İzmir'de hatanın birisi giderildi ama başka bir hata başladı, buradaki bayi yine beceremedi. Sürekli başım ağrımaya başladı ve garantili aldığım için bayiye dedim ki, 'Arabayı değiştirin.' Bayi ise, 'Elimizde araba yok, arabanı getir bırak. Senin eski arabanın parasını verelim, bu işi iptal edelim' dedi. Ben de bunu kabul etmedim ve eski aracımı geriye istedim. Bu şekilde sıkıntılarım var. Tüketici mahkemesine başvurdum, kendilerine ihtar çektim" diye konuştu.

Anlaşmalı olarak sıfır araç satın aldığında, farklı fatura masraflarının çıktığını da ileri süren Yıkım, "Araçta klima yok ama klima, işçilik faturası kesilmiş. Faturaya baktım, bu işin içinde olduğumdan bayiyi aradım. Karşımda bir muhatap bulamadım. Klimalı araç vermediklerini, klimayı sonra taktırmam gerektiğini söylediler. Bunun üzerine İzmir'i aradım ve 4 bin TL'ye takıldığını öğrendim. Sesli mesajlar gönderdim, onlar da bana sesli mesajlar gönderdiler. Karşımda bir muhatap bulamıyorum, cevap alamıyorum. Ben de kendilerine noterden ihtar çektim. Bu hataların giderilmesini, 13 bin TL'lik faturanın da borcumdan düşülmesini istedim. Taktırmıyorum, ben zaten klimasız olduğunu bile bile aldım. Zaten kızım olduğu zaman klima kullanmıyorum. Manevi olarak bende klimasız bir araba tercih ettim" şeklinde anlattı.

"Hataların giderilebileceğini söylüyor bayi ama bana yardımcı olmuyor"

Yıkım, aracı aldığı günden bu yana sıkıntılarının devam ettiğini belirterek, "İlk aldığımda göğüslükten ses geliyordu. Buradaki bayi bütün sıfır araçların yaptığını belirtti. Başka yerlere soruyorum yok diyorlar. Daha sonra İzmir'e giderek düzelttik. Bu seferde gürültü vitesten gelmeye başladı. Sıfır araç almışım neden olsun ki? Şaftı değiştirdiler arızalı olduğu için demek ki var bir sıkıntı. Diğer illerde ki distribütörleri arıyorum. Hepsi diyor ki; 'Gel aracını 4 saat bırak, sıkıntısız bir şekilde al git.' Videoları gönderiyorum onlara, bu hataların giderilebileceğini söylüyorlar. Ama bayi buna yanaşmıyor ve bana yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: İHA

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Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
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