Sıfır aldığı motosikleti böyle çaldılar Bursa İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki sıfır motosiklet evin önünde park halindeyken çalındı.

Bursa İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki sıfır motosiklet evin önünde park halindeyken çalındı. Motosikletin çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Melih Ş., 8 bin TL'ye sıfır bir motosiklet alıp evine geldi. Genç aldığı motosikleti evinin önüne park etti. Sabah işe gitmek için kaldığında yeni aldığı motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde bir şahsın sabaha karşı park halindeki motosikleti kendi malıymış gibi alıp görünce şoke oldu. Melih Ş. durumu polis ekiplerine haber verdi. Emniyet ekipleri şimdi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızı yakalamak için her yerde onu arıyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İHA