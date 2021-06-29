Şifayı kum banyosunda buluyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şifayı kum banyosunda buluyorlar

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Sağlık

- Şifayı kum banyosunda buluyorlar Oltulu doktordan kumlu tedavi Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü derenin kumları şifa dağıtıyor.

- Şifayı kum banyosunda buluyorlar

Oltulu doktordan kumlu tedavi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü derenin kumları şifa dağıtıyor. Vatandaşlar hastalıklarından kurtulmak için kum banyosu yapıyorlar.

Oltu ilçesine bağlı Söğütlü derenin kumlarını değerlendiren Oltulular, yıl da 3-4 kez bu kuma girmenin kış hastalıklarından koruduğunu öne sürüyorlar. Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor. Özellikle mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin olan kumların çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. öte yandan kum banyosu iltihaplı romatizma, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye edilmiyor.

Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var" dedi.

8 yıldır düzenli olarak kum banyosu yaptığını belirten Oltulu Pratisyen Doktor aynı zamanda (fito terapist) İbrahim Hakkı Ekinci, "Kum banyosunun mevsimi oluyor özellikle kumun sıcak olması gerekiyor. Erzurum'da özellikle Ağustos ayı sıcak oluyordu ama mevsimsel ısınmadan dolayı bu sene Haziran'da başladı. Sanırım birkaç ay devam edecek. Kum banyosu vücuda destek de oluyor. Tedavi edicide olabiliyor. Bazı riskli hastalara tavsiye etmiyorum. Örneğin iltihaplı romatizmalarda, kalp rahatsızlığı olanlara, yüksek tansiyon hastalarına tavsiye etmiyorum, Eklem kireçlenmelerinde müthiş tedavisi var. Yani vücudu yeniliyor her sezon üç dört kez kum banyosu yapıyorum. Bu sene belki daha fazla yapabilirim. Geçtiğimiz yıllarda kum banyosunu bazı hastalarıma ve yakın çevreme de yaptırıyordum. Bir sezonda yüz kişi civarında oluyordu bu sene sanırım beş yüz civarında olacak gibi. Şuan ki kum yaptığımız yer özel bir yatak. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağın eteğinde ki Söğütlü dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum" şeklinde konuştu.

Şifayı kum banyosunda buluyorlar
Şifayı kum banyosunda buluyorlar
Şifayı kum banyosunda buluyorlar
Şifayı kum banyosunda buluyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şifayı kum banyosunda buluyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:52:08. #1.16#

title