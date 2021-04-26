Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
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Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı

Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu 500 liradan satışa çıktı.

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu 500 liradan satışa çıktı.

Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özellikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 500 liradan alıcı buluyor. Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Deniz Kahraman "Her dilde zuzubak olarak bilinir. Bir pancar çeşididir. Genellikle yüksek rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişen bir pancar çeşididir. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Kilosu 500 liradan satılıyor. Çok şifalı bir bitkidir. Herkes tarafından tavsiye ediliyor" dedi.

Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor. Soğanıyla birlikte koparılan otun çeşidinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişelenen köylüler, zuzubak otunun soğanının koparılmamasını istiyor. - BATMAN

Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
Şifalı zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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