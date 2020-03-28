Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi
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Manisa

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi Yola dökülen kum ve kütükler vatandaşa engel olamadı Her gün binlerce hastanın şifa aradığı kaynak suyuna giden yollar korona virüs salgını nedeniyle kapatıldı Valilik kararıyla kapatılan yola rağmen birçok vatandaş...

28.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:44
Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

Yola dökülen kum ve kütükler vatandaşa engel olamadı

Her gün binlerce hastanın şifa aradığı kaynak suyuna giden yollar korona virüs salgını nedeniyle kapatıldı

Valilik kararıyla kapatılan yola rağmen birçok vatandaş 3 kilometrelik yolu yayan giderek suya ulaştı

MANİSA - Manisa'da çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan ve her gün binlerce insanın adeta akın ettiği 'Yaralı Pınar' kaynak suyu, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Kaynağın her iki girişi de toprak ve kütüklerle kapatılırken birçok vatandaş geri dönmek zorunda kaldı. Çevre illerden gelen bazı vatandaşlar ise 3 kilometrelik yolu yaya olarak yürümeyi göze alarak kaynağa ulaştı. Önlem alınmasına rağmen vatandaşların kaynak önünde bir araya gelerek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Demirci Mahallesinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan, yurt içinden ve yurt dışından her gün binlerce insanın şifa aradığı 'Yaralı Pınar' kaynak suyu, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Henüz kapatıldığını bilmeyen vatandaşlar, geldikleri Demirci Mahallesinde hayal kırıklığı yaşadı. Vatandaşlar iki girişi de toprak ve kütüklerle kapatılmış olan kaynaktan geri dönmek zorunda kaldı. Çevre illerden gelen bazı vatandaşlar ise 3 kilometrelik yolu yaya göze alarak, kaynağa ulaştı. Önlem alınmasına rağmen vatandaşların kaynak önünde bir araya gelerek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Su almaya ilk kez geldiğini ve yolun kapalı olduğunu gören vatandaşlardan Mustafa Bilgili, duruma tepki gösterdi. Bilgili, şöyle devam etti: "Giriş yapamadım. Jandarma kapatmış yolu. Ne olduğunu da bilmiyorum. İlk defa geliyorum. Bütün marketler açık. Tek tek alıyorlar. Bankalar açık tek tek alıyorlar. Tamam korona virüsü var. Eve kapandık. İşe de gitmiyoruz ama en azından yolu açarak birer, ikişer kimseye dokunmadan girebilirdi. Sonuçta bu su" diye konuştu.

60 kilometre öteden geldiğini fakat kaynağının kapalı olmasından dolayı geri dönmek zorunda kaldığını belirten Aydoğan Çetin, "İzmir Kınık'ta ikamet ediyorum. Hastamız var. Zaten sürekli bu suyu kullanıyoruz. Bugünde böyle bir şey ile karşılaşacağımızı bilmeden çıkıp geldik. 60 kilometre öteden geldik. Hiçbir görevlide bir şey demiyor. Tamam korona virüsü var, hepimiz mücadele ediyoruz da yani bunu da zaten şifa olarak götürüyoruz. Biz bunu parasından ya da ihtiyaç olduğunda da değil, hastalarımıza gerçekten iyi geldiğine inandığımız için alıyoruz. Rezaleti görüyorsunuz" diye konuştu.

"Hayal kırıklığı yaşadım"

5 yıldır aralıksız içtiği kaynak suyunun sağlığına iyi geldiğini ve sağlığının Almanya'daki doktorları da şaşırttığını ileri süren Emin Ziir ise, "50 yıldır Almanya'da ikamet ediyorum. Oradan emekli oldum. Buradan da emekli oldum. Sağ akciğerimde bir leke tespit edildi. Benim kızım da Almanya'da doktordur. Bana bu tıbbi terimleri açıklamadılar. İlaç verdiler, ilaçları kullandım. Devamlı bu suyu da kullandım. Geçen yıl mart ayında tekrardan Almanya'ya gittiğimde tüm kontrollerim A'da Z'ye tekrardan yapıldı. Göğüs doktoru beni tebrik ederek hiçbir şeyin yok dedi. Hepsi geçmiş dendi. Kızıma da gösterdim. Kızım eğer bu ilerleseydi sen de akciğer kanseri teşhisi konulacaktı fakat hepsi geçmiş dedi. Ben de bu suyun sayesinde geçtiğine inanıyorum çünkü devamlı 5 yıldır bu suyu içmekteyim. Bugün evde su kalmadı 50 kilometre ilerden buraya geldim. İki yolunun da kapalı olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yol kapatıldı

Demirci Mahalle Muhtarı Adnan Erboz da geldiği kaynak girişinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Yolun korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa Valiliği'nin onayıyla jandarma tarafından geçici süreyle kapatıldığını iddia eden Erboz, kaynak önünde bir araya gelen insanların salgından korunması açısından böyle bir önlem alındığını söyledi. Erboz, şunları söyledi: "Bu suyun çok kişiye faydası var. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelen var. Dış ülkelerden de buraya su almaya gelen var. Şu anda suyun kapanma sebebi, Türkiyemizde, dünya da yayılan hastalıktan dolayıdır. Hastalık tüm insanlara yayıldığı için camilerimiz de namaz kılınamıyor, Cuma namazları tamamen kalktı, kahvehaneler ve lokantalar tamamen kalktı. Hiç açık olan bir yer kalmadı. Su da bu hastalıktan dolayı kapandı. Bu kısa bir süreliğine, ne zaman hastalık geçerse burası aynı şekilde açılır. Herkes yine aynı şekilde buraya suyunu doldurmaya gelir. Manisa Valiliği'nin, ilçe belediyesinin ve karakol komutanlığının onayı ile kapatıldı. Ben kapanmadan bir gün önce gördüğümde neredeyse suyun başında 500 kişi vardı. 500 kişinin neredeyse 150'si 80 yaşın üzerineydi. Bu adamların evden çıkması yasak olduğu halde burada ne işi var. Belki de sen hastalığı buradan evine götüreceksin."

Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

Kaynak: İHA

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Şifalı suyun yolu korona virüs nedeniyle kapatıldı, vatandaşlar aldırış etmedi

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