Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde bulunan Dağtekke Mahallesi'ndeki kaynak suyunun şifalı olduğu ve böbrek taşlarını düşürdüğü iddiası suya olan ilgiyi arttırdı. Mahalle Muhtarı Halil Bardak Türkiye'nin dört bir yanından su için gelenlerin olduğunu, ancak yaz aylarında suyun çekildiğini söyledi.

Torbalı'ya 26 kilometre uzaklıkta, dağların arasında bulunan ve çevresi çam ağaçları ile kaplı Dağtekke Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunun, böbrek taşı ve kumları erittiğine ve kireçlenmelere iyi geldiğine inanılıyor. Mahalleye 4 kilometre uzaklıkta bulunan dağlardan getirilen ve şifa dağıttığına inanılan suyun ünü ise İzmir sınırlarını aştı. Mahalle meydanında bulunan çeşmeden su almak için kilometrelerce uzaklıktan gelen vatandaşlar, bidonlarca su alarak, buradan ayrılıyor. Mahalle Muhtarı Halit Bardak, suyun, 1969 yılında o dönem köy olan mahalleye, içme suyu olarak getirildiğini ve ilk önce burada yaşayanların böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği gibi bir inanışa sahip olduğunu söyledi. Suyu kullanmaya başlayan mahalle sakinlerinin 15-20 gün sonra, böbreklerinde bulunan taşları attığını kaydeden Halil Bardak, "O yıllarda suyu kullanmaya başlayan ve böbreklerin kum veya taş olduğunu bilmeyenler, taşın erimeye başlaması üzerine rahatsızlıklarının farkına varıyorlar. Şifalı suyun ünü bu şekilde ülke geneline yayıldı. Şimdi Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Birkaç gün önce Elazığ'dan su için gelenler oldu. 1500 kilometrelik yoldan geldiğini söyledi" dedi.

MUHTARDAN UYARI

Özellikle hafta sonları su almaya gelenler nedeniyle mahallede araç park etmek için yer kalmadığını belirten Bardak, "Her gün neredeyse 50 araç geliyor. Hafta sonları daha yoğun oluyor. Suyu içip 'Şifa görmedim' diyen yok gibi" dedi. Bardak, yaz aylarında suyun azaldığını ve bir bidonunun dolmasının neredeyse bir saati bulduğunu da ifade etti. Suyun ticaretinin yapılmadığını vurgulayan Muhtar Halil Bardak, bazı kişilerin 'Dağtekke'nin şifalı suyu' diye, normal suyu vatandaşlara sattıklarını söyleyerek, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istedi.

'GERÇEKTEN ŞİFA BULDUM'

Su almak için İzmir'in Karşıyaka ilçesinden gelen Aysel Pehlivan (66), böbreklerinde taş bulunduğunu, bir yıl önce suyu içtikten sonra doktora gittiğini belirterek, "Doktorum bana daha önce nohut büyüklüğünde olan taşların kalmadığını, böbreklerimin pırıl pırıl olduğunu söyledi. Gerçekten şifa buldum. Bu aralar yine ağrılar başladı. Suyun vasıtası ile bunu yine dışarı atacağım inşallah" dedi. Güner Öztürk (56) de suyun böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiğini duyduklarını ve geçen yıllarda gelip alarak kullandıklarını belirtti. Öztürk, "Bu su böbrek taşı oluşmasını engelliyor. Ben de ara sıra gelip sudan götürüyorum" diye konuştu. Halil İbrahim Çetin (34) ise "Benim böbreklerimde taş var. Buraya da tavsiye üzerine geldim. Suyun yararını daha önce eniştem gördü. Umarım şimdi ben de şifa bulurum. İlk kez suyu içeceğim" dedi.

Su almak için mahalleye gelenler, meydanda kurulan pazarda satılan bal, reçel, salça gibi ürünleri de alıyor.



