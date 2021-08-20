Şifalı Aşureler Vatandaşlara İkram Edildi

Mevlevi kültürü olarak Türkiye'nin ikinci merkezi olan ilimizde Hz. Mevlana'nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Divani zamanında Afyon Mevlevihane'sinde başlatılan gelenek günümüzde de hala yaşatılıyor.

Mevlevi kültürü olarak Türkiye'nin ikinci merkezi olan ilimizde Hz. Mevlana'nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Divani zamanında Afyon Mevlevihane'sinde başlatılan gelenek günümüzde de hala yaşatılıyor.

Her yıl Muharrem Ayı içerisinde gerçekleştirilen "Sultan Divani-yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" geleneği Afyonkarahisar Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Bir gün öncesinde duası yapılan 40 ayrı kazanda 40 Hatimle hazırlanan ve rengarenk süslenen Şifalı Aşureler Mevlevi Türbe Camii'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi.

Aşure dağıtım etkinliğine Vali Vekili Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il müdürleri kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının konseri sonrasında aşure dağıtım programına geçildi. İlk aşurenin dağıtımını yine protokol üyeleri yaparken, dağıtımın başlamasının hemen sonrasında görevliler kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıtımını gerçekleştirdiler.

Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

Muharrem ayının Allah katında en faziletli aylardan biri olduğuna değinen Vali Vekili Mehmet Keklik: "Muharrem, bereket ve feyzin, ihsan ve keremin, rahmetin bollaştığı bir aydır. Muharrem ayı bir yandan bolluk bereketi, bir yandan da Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edildiği günü temsil eder ve bu yönüyle tüm Müslümanlar için bir hüzün ve matem ayıdır. Muharrem ayı gibi bereketli bir ayda Afyonkarahisar Belediyesince hazırlanan şifalı aşure etkinliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibine, hafızlarımıza, aşçılarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 500 yıllık bu kadim gelenek asırlarca aynı şekilde devam eder Bu vesileyle başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu mübarek ay hürmetine Yüce Rabbim devletimizi ve milletimizi kıyamete kadar payidar kılsın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Şifalı aşureye her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterildi.

Kaynak: Habermetre