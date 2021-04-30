'Şifahane' programında bu hafta çölyak hastalığı ele alındı.
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'Şifahane' programında bu hafta çölyak hastalığı ele alındı.

'Şifahane' programında bu hafta çölyak hastalığı ele alındı.
Bültenler - Haberler | Güncel

Nadir hastalıklara sahip bireylerin gıda ihtiyacını karşılayacak ürünlerin yer aldığı Nadir Kafe, Ramazan ayı boyunca sağlık seminerlerine ev sahipliği yapıyor. Esenler Belediyesi'nin yayın organı Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşan 'Şifahane' programında bu hafta çölyak hastalığı ele alındı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIĞI

Çölyak hastalığının her yaşta görülebileceğini söyleyen Usta, "Çölyak hastalığı, son yıllarda sıkça duyduğumuz rahatsızlıklardan biri haline geldi. Çölyak, hastaların buğday, arpa ve çavdara karşı rahatsızlık hissetmesi sonucu ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bazı hastalarda ise çölyak hastalığı görülmezken glüten intoleransı görülebilmektedir. Bu hastalara da çölyak hastalarına verilen beslenme programları uygulanmaktadır. Bunun dışında bağırsak geçirgenliğine sahip bireyler de yine glütensiz beslenmeyle desteklenebilir" dedi.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLER

Çölyak hastalığının ilk olarak sindirim sistemini etkilediğini belirten Usta şunları kaydetti:

"Bu hastalık ishale ve karında şişkinliğe neden olur.Çölyak hastası olup olmadığımızı anlamak için kendimizi takip edebiliriz. Örneğin gelişim çağındaki bir çocuğun gelişiminde yaşanan aksamalar ya da kan değerlerinde görülen düşüklük çölyak hastalığını düşündürebilir fakat tam tanının konulması için hastanede gereklitetkiklerin yapılması gerekmektedir."

GLÜTENSİZ ÜRÜNLER ARTTI

Günümüzde glütensiz ürünlere ulaşmanın kolaylaştığını belirten Usta, "Sadece glütensiz ürünlerin yer aldığı marketler artmaya başladı. Bunu dışında her markette ve kafelerin menülerinde glütensiz ürünleri görmek mümkün" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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