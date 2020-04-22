Şifa Veren Sesler'den online 23 Nisan konseri Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü evde hazırladıkları bir video klip ile kutladı.

Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü evde hazırladıkları bir video klip ile kutladı.

Türkiye'de ilk kez bir özel hastanenin öncülüğünde kurulan Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu üç yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamadıkları için koro çalışmalarına dijital ortamda devam ediyor. Yaşları 8 ile 14 arasında değişen 24 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video klip hazırladı. Hastanenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan klipte, "Gelin çocuklar dünyaya biz de bir mesaj verelim" şarkısı seslendirildi.

Çevrimiçi konser

Çalışma ile ilgili bilgi veren Koro Şefi ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş, "Korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklarımızla bir süredir dijital ortamlarda buluşuyoruz. Provalarımızı da bu ortamlarda yapıyoruz.

23 Nisan Çocuk Bayramı'nı her sene hastane bahçesinde verdiğimiz konserlerle kutluyorduk. 'Evde kalmamız konser veremeyeceğimiz anlamına gelmiyor' düşüncesiyle bu seneki konserimizi çevrimiçi verdik. Çocuklarımızla birlikte evlerimizden çıkmadan hazırladığımız bir klip ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkusuna ortak olduk" dedi.

Sağlık çalışanlarının çocukları da unutulmadı

Medical Park İzmir Hastanesi, bu süreçte gecelerini gündüzlerine katarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının çocukları için birer hediye paketi hazırladı. Balonlardan, Türk bayraklarından, boyama kalemleri ve mandala çalışmalarından oluşan bir hediye paketi evden çıkamayan çocuklara moral oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların güzel vakit geçirmelerine vesile oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA