ŞİFA VEREN ELLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA

PANDEMİ döneminde eşleri, çocukları ve ailelerinden fedakarlıkta bulunarak gecesini-gündüzüne katan kadın doktorlar, yıllık izinlerinde örnek çalışmaya imza attı.

PANDEMİ döneminde eşleri, çocukları ve ailelerinden fedakarlıkta bulunarak gecesini-gündüzüne katan kadın doktorlar, yıllık izinlerinde örnek çalışmaya imza attı. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi doktorlar, Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bozöyük mahallesindeki ilkokulun duvarlarını rengarenk boyadı.

Yatağan Bozüyük İlkokulu ile Eskişehir merkezli Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) 'Rengarenk geleceğe' isimli proje başlatıldı. Öğrencilerin okulu sevmelerini sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, ülkenin dört bir yanında görev vakfın gönüllüsü 45 kadın doktor, yıllık izinlerinde Bozüyük İlkokulu'na gelerek, okulda boya çalışması yaptı. İş kıyafetlerini giyerek, ellerine fırça alan doktorlar, okulun iç-dış cephesini rengarenk boyayarak, ustalara taş çıkardı.

Vakıf Başkanı Dr. Demet Başer, 23 bin kadın gönüllülerinin bulunduğunu belirterek, "1500 öğrencimize burs veriyoruz. Okullara kütüphaneler, robotik laboratuvarlar, resim ve müzik atölyeleri kuruyoruz. Yıllık izinlerimizde gönüllü olarak okullarımızı boyuyoruz. Amacımız çocuklarımızın hijyenik ve ilgi çekici ortamda ders görmelerini sağlamak. Onların okula olan sevgilerini arttırarak eğitime destek oluyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yatağan Bozöyük İlkokulu Müdürü Serkan Çulha, kadınların desteğiyle öğrencilerin güzel bir ortamda eğitimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

KAHEV gönüllülerinden Psikiyatri Uzmanı Dr. Saliha Ildırlı ise, eğitime destek verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı