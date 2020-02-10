Şifa veren eller yarışıyor
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Şifa veren eller yarışıyor

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, sağlık çalışanlarına yönelik "Şifa Veren Eller" temalı fotoğraf yarışması düzenledi.

10.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:45
Şifa veren eller yarışıyor

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, sağlık çalışanlarına yönelik "Şifa Veren Eller" temalı fotoğraf yarışması düzenledi. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma sağlık çalışanları ve sağlıkla ilgili herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere açık.


Her yarışmacının en fazla üç eserle katılabileceği yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin, mansiyona 500 lira ödül verilecek. Fotoğraf sever sağlıkçılar, çalışmalarını 15 Mayıs 2020 tarihine kadar derneğin mail adresine gönderebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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