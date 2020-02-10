Şifa veren eller yarışıyor
Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, sağlık çalışanlarına yönelik "Şifa Veren Eller" temalı fotoğraf yarışması düzenledi.
Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, sağlık çalışanlarına yönelik "Şifa Veren Eller" temalı fotoğraf yarışması düzenledi. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma sağlık çalışanları ve sağlıkla ilgili herhangi bir okulda öğrenim gören öğrencilere açık.
Her yarışmacının en fazla üç eserle katılabileceği yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin, mansiyona 500 lira ödül verilecek. Fotoğraf sever sağlıkçılar, çalışmalarını 15 Mayıs 2020 tarihine kadar derneğin mail adresine gönderebilecek. - İSTANBUL