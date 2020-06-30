Şifa meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde asfalt serimine başlandı
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Şifa meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde asfalt serimine başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek sağlam bir altyapıya kavuşturulan Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde sıcak asfalt serimine başlandı.

Şifa meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde asfalt serimine başlandı
30.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:40

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek sağlam bir altyapıya kavuşturulan Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde sıcak asfalt serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde yetersiz kalan altyapıyı yenilemek ve bölgede yağmur suyu hattı oluşturulması için başlatılan çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kentte başlatılan altyapı hamlesi çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenen ve ilk kez yağmur suyu hattı döşenen bölgede İl Özel İdare ekiplerince sıcak asfalt serimi için çalışmalar başladı.

İlk olarak Devlet Hastanesi Acil Servis önünden başlayan asfalt seriminin ardından belediye ekiplerince yaya kaldırımı ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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