Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
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Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor

Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son yıllarda hem İnegöl'de hem de Türkiye'de ilginin arttığı yaban mersininin hasadı sürüyor.

Son yıllarda hem İnegöl'de hem de Türkiye'de ilginin arttığı yaban mersininin hasadı sürüyor. Mavi yemiş olarak da adlandırılan şifa kaynağı meyve, Marmara Bölgesi'nde İnegöl'de Üreten Çiftçiler Kooperatifi'nin soğuk hava deposunda başarıyla depolanmaya başladı.

Türkiye'de ve yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, önder çiftçilerin girişimi ile İnegöl'ün yeni marka değerleri arasında yerini almaya başladı. İlk olarak 7 yıl önce Tuzla Mahallesi'nde deneme ekilişleri yaparak başlayan yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni yaban mersini tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Tuzla Mahallesi'nde Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi de bulunurken, mavi yemiş temmuz-ağustos aylarında hasat ediliyor.

İİnegöl, bu anlamda bu yıl bir ilki daha gerçekleştirdi. Marmara Bölgesi'nde ilk kez İnegöl'de Üreten Çiftçiler Kooperatifinin soğuk hava deposunda yaban mersini depolanmaya başladı. Mavi yemişin kurutulmadan depolarda sağlıklı şekilde korunması için gerekli şartlar daha önce farklı bir tesiste denenip başarılı olamadı. Ancak İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi, uyguladığı yöntemle yaban mersinini depolarda muhafaza etmeyi başardı. Gelen ürünler belirli bir sıcaklığa kadar ön depolama alanında saklanırken, ilk gün yapılan ön soğutma sonrası sürekli tutulan depolarda muhafaza edilmeye başlanıyor.

Şuanda mevcutta İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi depolarında 3 ton yaban mersini bulunduğu ifade edilirken, ayrıca hasat süresince yeni ürünler de gelmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi'nin de ortaklarından olduğu İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi soğuk hava depolarında başarıyla muhafaza edilen yaban mersinlerinin, buradan yurt içi ve yurt dışı pazarına sürülmesi planlanıyor. Şifa kaynağı meyve, İnegöl'den tüm dünyaya şifa dağıtacak. - BURSA

Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor
Şifa kaynağı yaban mersini İnegöl'de depolanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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