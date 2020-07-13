Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı

MANİSA Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde, üzümün olgunlaşmamış hali olan koruktan elde edilen koruk suyunun üretimi için bağlarda hasada başlandı.

Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı
13.07.2020 08:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:28

MANİSA Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde, üzümün olgunlaşmamış hali olan koruktan elde edilen koruk suyunun üretimi için bağlarda hasada başlandı. Ekşimsi tadıyla metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı olan ve hazmı kolaylaştıran koruk suyu, gelen talep üzerine enstitüde üretiliyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile üzüme katma değer sağlayacak alternatif ürünler elde ediliyor. Bu alternatif ürünlerden biri de yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen ve tüketimi yapılan üzümün olgunlaşmamış hali koruktan elde edilen şifalı koruk suyu. Ekşimsi tadıyla metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı olan ve hazmı kolaylaştıran koruk suyu üretimi için hasat başladı. İşçiler tarafından toplanan koruklar, pilot işleme tesisinde işleniyor. Son teknoloji ile el değmeden işlenerek suyu çıkarılan koruk, daha sonra şişelere doldurularak tüketime hazır hale getiriliyor. 5 yıldır üretimi gerçekleşen ve yılda ortalama 2 tonun üretilen koruk suyu, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Enstitü bünyesinde koruk suyunun yanı sıra, yaş ve kuru üzüm, üzüm suyu, reçeli, sirkesi, pestili, sucuğu ve salamura yaprağı gibi ürünler de üretiliyor.

TALEP YOĞUNManisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Ali Güler, enstitü olarak amaçlarından birinin üzüme katma değer kazandırabilmek için alternatif ürünler yapmak ve işlemek olduğunu dile getirdi. Dr. Ali Güler, "Bunlardan biri de koruk suyu. Daha önceki yıllarda ön araştırma ve deneme amaçlı olarak yaptığımız koruk suyunun artık seri üretimine geçmiş durumdayız. Çünkü taleplerimiz bu yıl daha da fazla artış sağladı. Geleneksel olarak daha önce annelerimizin, büyüklerimizin üzümün olmamış hali olan koruğun suyu çıkararak hazırladığı bu içeceğin hiçbir katkı maddesi olmadan ambalajlanması, şişelenmesiyle üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi.GEÇİRİLEN İŞLEMLERÖncelikle koruk suyunu üretebilmek için belli bir olgunlukta olması gerektiğini vurgulayan Güler, "Korukta yüksek asit olması lazım, ekşi bir tat istiyoruz ve şıra veriminin iyi olması lazım. Bu dönemi takip ediyoruz ve hasadı ona göre yapıyoruz. Hasattan sonra işletmeye naklediyoruz. İşletmede öncelikle saflarına ayırıyoruz, tanelerini parçalıyoruz. Burada parçalarken çekirdeklerini kırılmayacak şekilde olmasına dikkat etmemiz gerekir acı olmaması için. Parçaladıktan sonra presliyoruz. Daha sonra ham şıramızı elde ediyoruz, ham şıra bu şekilde kullanılabildiği gibi daha dayanıklı hale getirilmesi için berraklığının kazandırılması, şişelere doldurulması ve pastörize edilmesi gibi bazı ek işlemlerden geçmesi gerekiyor. Son pastörizasyonla birlikte artık ambalajlı birlikte satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.SAĞLIĞA OLAN FAYDASINI ANLATTIKoruk suyunun geleneksel ürünlerinden biri olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Koruk suyu geleneksel ürünlerimizden biri. Özellikle ekşi kaynağı olarak hepimiz çocukluğumuzda kullanılırdık köylerde. Koruk suyu bir kere yüksek asit içeriği nedeniyle hazmı kolaylaştırıyor, rahat hazım sağlıyor. Koruk suyu antioksidan özelliğiyle olan bileşiklerce zengin bir içecek, bu özelliğiyle faydalı olduğunu söyleyebiliriz."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu Magazin
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur Politika
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
Sosyal medyada gündem olan olay, okuyanın kanını dondurdu: İnternetten çocuk satıyorlar
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor İrfan Buz Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Bursa Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 09:14:27. #1.15#
title