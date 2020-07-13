Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı MANİSA Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde, üzümün olgunlaşmamış hali olan koruktan elde edilen koruk suyunun üretimi için bağlarda hasada başlandı.

MANİSA Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde, üzümün olgunlaşmamış hali olan koruktan elde edilen koruk suyunun üretimi için bağlarda hasada başlandı. Ekşimsi tadıyla metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı olan ve hazmı kolaylaştıran koruk suyu, gelen talep üzerine enstitüde üretiliyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile üzüme katma değer sağlayacak alternatif ürünler elde ediliyor. Bu alternatif ürünlerden biri de yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen ve tüketimi yapılan üzümün olgunlaşmamış hali koruktan elde edilen şifalı koruk suyu. Ekşimsi tadıyla metabolizmayı hızlandıran, antioksidan kaynağı olan ve hazmı kolaylaştıran koruk suyu üretimi için hasat başladı. İşçiler tarafından toplanan koruklar, pilot işleme tesisinde işleniyor. Son teknoloji ile el değmeden işlenerek suyu çıkarılan koruk, daha sonra şişelere doldurularak tüketime hazır hale getiriliyor. 5 yıldır üretimi gerçekleşen ve yılda ortalama 2 tonun üretilen koruk suyu, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Enstitü bünyesinde koruk suyunun yanı sıra, yaş ve kuru üzüm, üzüm suyu, reçeli, sirkesi, pestili, sucuğu ve salamura yaprağı gibi ürünler de üretiliyor.

TALEP YOĞUNManisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Ali Güler, enstitü olarak amaçlarından birinin üzüme katma değer kazandırabilmek için alternatif ürünler yapmak ve işlemek olduğunu dile getirdi. Dr. Ali Güler, "Bunlardan biri de koruk suyu. Daha önceki yıllarda ön araştırma ve deneme amaçlı olarak yaptığımız koruk suyunun artık seri üretimine geçmiş durumdayız. Çünkü taleplerimiz bu yıl daha da fazla artış sağladı. Geleneksel olarak daha önce annelerimizin, büyüklerimizin üzümün olmamış hali olan koruğun suyu çıkararak hazırladığı bu içeceğin hiçbir katkı maddesi olmadan ambalajlanması, şişelenmesiyle üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi.GEÇİRİLEN İŞLEMLERÖncelikle koruk suyunu üretebilmek için belli bir olgunlukta olması gerektiğini vurgulayan Güler, "Korukta yüksek asit olması lazım, ekşi bir tat istiyoruz ve şıra veriminin iyi olması lazım. Bu dönemi takip ediyoruz ve hasadı ona göre yapıyoruz. Hasattan sonra işletmeye naklediyoruz. İşletmede öncelikle saflarına ayırıyoruz, tanelerini parçalıyoruz. Burada parçalarken çekirdeklerini kırılmayacak şekilde olmasına dikkat etmemiz gerekir acı olmaması için. Parçaladıktan sonra presliyoruz. Daha sonra ham şıramızı elde ediyoruz, ham şıra bu şekilde kullanılabildiği gibi daha dayanıklı hale getirilmesi için berraklığının kazandırılması, şişelere doldurulması ve pastörize edilmesi gibi bazı ek işlemlerden geçmesi gerekiyor. Son pastörizasyonla birlikte artık ambalajlı birlikte satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.SAĞLIĞA OLAN FAYDASINI ANLATTIKoruk suyunun geleneksel ürünlerinden biri olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Koruk suyu geleneksel ürünlerimizden biri. Özellikle ekşi kaynağı olarak hepimiz çocukluğumuzda kullanılırdık köylerde. Koruk suyu bir kere yüksek asit içeriği nedeniyle hazmı kolaylaştırıyor, rahat hazım sağlıyor. Koruk suyu antioksidan özelliğiyle olan bileşiklerce zengin bir içecek, bu özelliğiyle faydalı olduğunu söyleyebiliriz."

Kaynak: DHA