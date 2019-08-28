Şifa kaynağı kızılcık pazar tezgahında

28.08.2019 10:49

Kütahya'nın Emet ilçesinde kızılcık mevsimi başladı. Daha çok Karadeniz ve Çukurova'da yetişen kızılcık meyvesi, Emet ilçesinde pazar tezgahlarında görücüye çıktı.



Pazarın yeni gözdesi kızılcık halktan yoğun ilgi görüyor. Fiyatı 5 liradan satılan kızılcık meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Satışları ve kızılcığın faydaları hakkında bilgi veren satıcı İbrahim Vergili, "Dağda doğal olarak yetişen kızılcığı, Emet ve Hisarcık'lı vatandaşlarımızdan alıp pazara getirdik. Kızılcık meyvesinin, çay yapıp içilmesi halinde ishal kesici bir etkisi vardır. Ağızda oluşan yaraları iyileştirici, şeker hastalığı, bağırsak gazlarına, mideyi kuvvetlendirici, iltihaplı yaralarda şifalıdır" dedi.



"KIZILCIĞIN TÜKETİLDİĞİ YERDE HEKİME GEREK YOKTUR"



Vergili, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı olan bu şifalı bitki, kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Anadolumuzun zengin meyve folklorü içerisinde güzide bir meyvesidir. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini ne güzel belirtmiştir" dedi.



"REÇEL, MEYVESUYU VE MARMELAT YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BİR HAMMADDEDİR"



Yıllardır farmakologların ilgisini çekmiş olan kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumunda olduğunu belirten Vergili, "Hekimlerin bize söylediğine göre kızılcık meyvesi, karaciğer zafiyetine, kalın bağırsak iltihaplarına şifalı gelmektedir. Kızılcık meyvesi veya şırası safrayı temizler, mideye kuvvet verir, sıtmaya iyi gelir"diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA