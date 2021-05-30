Şifa kaynağı "göl soğanı" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
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Şifa kaynağı "göl soğanı" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Şifa kaynağı "göl soğanı" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor Konya'da bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda ilkbahar döneminde çiçek açan, yöre halkı tarafından "sümbül" olarak bilinen ve kardelenle de karıştırılabilen şifa...

Şifa kaynağı "göl soğanı" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

KONYA - Konya'da bulunan Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda ilkbahar döneminde çiçek açan, yöre halkı tarafından "sümbül" olarak bilinen ve kardelenle de karıştırılabilen şifa kaynağı "göl soğanı" doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'de sulak alanlarda doğada kendiliğinden yetişen göl soğanı, endemik bir bitki olarak Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda da Mayıs döneminde çiçek açıyor. Görenlerin "kardelen" ile karıştırabildiği göl soğanı bitkisi, güzel çiçekleri olduğu için gören herkesin yoğun ilgisini çekiyor. Nesli tükenme tehlikesinde olan bitkilerden göl soğanı, içerdiği alkaloidleri sebebiyle tıpta Alzheimer ve çocuk felci gibi sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Türkiye'de göl soğanının sınırlı bölgelerde yetişen ancak en çok Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde görülen bir bitki olduğuna dikkat çekerek, "Normalde kardelene benzer ama kardelen değildir. Beyşehir gibi Türkiye'de birkaç bölgede var. İlaç sanayisinde kullanılıyor. Kurutularak çayı da içilebiliyor. Türkiye'deki nesli tükenme tehlikesinde, koparılması yasak olduğu ve cezası bulunduğu için koparılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Şifa kaynağı ve önemli bir bitki olması nedeniyle Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda bahar döneminde çiçek açan göl soğanının yerlerinin tam olarak belirlenerek korunmasını, bu potansiyelin kullanılarak değerlendirilmesini ve ülke ekonomisine kazandırılmasını istediklerini belirten Büyükkafalı, "Bu bitkinin bulunduğu alanların çevrilmesi, tanıtılması, korunması ve hayvanların da bu sahalara girmemesi gerekiyor. Korunarak kullanılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı da göl soğanının doğada yetiştiği ender alanlardan bir tanesidir. Nisan ayının ortalarında çıkan bu bitki, Mayıs ayı sonlarına kadar doğada görülebiliyor. Çiçeklendiği dönemde de bulunduğu alanlar bembeyaz bir görüntüye bürünüyor. Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor" ifadelerini kullandı.

Şifa kaynağı 'göl soğanı' doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Şifa kaynağı 'göl soğanı' doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Şifa kaynağı 'göl soğanı' doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Şifa kaynağı 'göl soğanı' doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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