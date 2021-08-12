Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle kapılarını yeniden şifa aramak isteyenlere açan kaplıcalardaki işletmeler, yoğunluk yüzünden taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle kapılarını yeniden şifa aramak isteyenlere açan kaplıcalardaki işletmeler, yoğunluk yüzünden taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, birçok kaplıcanın bulunduğu bölgede hizmet veren tesisler, zengin mineralli suyuyla yılın her mevsimi cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere rahatsızlıklarına şifa arayanlarla doluyor.

Son dönemlerde devlet desteği ve iş insanlarının bölgeye yatırım yapmasıyla daha modern tesislerin kurulduğu kaplıcalar, yurdun dört bir yanından gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla bir süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle tekrar kapılarını açan kaplıcalardaki işletmelerde yaşanan ziyaretçi yoğunluğu, hem esnaf hem de ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Yer altından fokurdayarak çıkan ve çevreye yayılan mavinin çeşitli tonlarındaki termal su kaynaklarının çevresindeki bitki çeşitliliği de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Havaların sıcak olması sebebiyle özellikle sabah ve akşam saatleri ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı kaplıcalara gelenler, çevrede bulunan çardaklarda aileleriyle piknik yaptıktan sonra özel ve ortak havuzlarda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Üstü açık havuzlarda saatlerce yüzerek hastalıklarına şifa arayanlarla dolan kaplıcalardaki tesislerde, isteyenlere gece konaklama imkanı da sunuluyor.

"Önümüzdeki yıl buraya 10 milyon liralık yatırımımız olacak"

Kaplıca işletmecisi Orhan Özden, AA muhabirine, ilçede jeotermal alanın çok fazla olduğunu ve her yıl buraya yeni yatırımlar yapmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar milyonlarca liralık yatırım yaptığını belirten Özden, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl buraya 10 milyon liralık yatırımımız olacak. İnsanların ailesiyle gelip konaklayabileceği havuzlu 20 villa yapacağız. Kurban Bayramı'ndan bu yana inanılmaz yoğunluk var. Geçen sene insanlar Kovid-19 salgını nedeniyle kaplıcalara çok fazla gelemedi. Bu sene kaplıcalara çok ciddi talep var. 30'a yakın odamız ve 120 kişi kapasiteli otelimizin tamamı dolu. Bayramdan bu yana gelen müşterililerimizin ancak yüzde 10'unun talebini karşılayabildik. Burada inanılmaz potansiyel var. Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından gelen müşterilerimiz de var."

Kaplıcalar bölgesinin kışın etrafının karla kaplandığını yazın da farklı renklerdeki bitki örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Özden, yaşanan yoğunluktan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

"Türkiye'de yaşayan herkesin bu kaplıcaları görmesini istiyoruz"

Hijyen ve temizliğe çok önem verdiklerini ifade eden Özden, şöyle devam etti:

"Bu sene işlerimiz çok iyi gidiyor. Bayram döneminde kaplıcaya günde en az 2 bin kişi geliyordu. Otoparkta araç park edecek yerimiz yoktu. Sadece bizim tesiste değil bütün kaplıcalarda o yoğunluk vardı ve halen devam ediyor. Bizim amacımız Diyadin'deki kaplıca sularının bütün dünyaya tanıtılıp biraz daha kıymetinin bilinmesidir. Hemen hemen her tarafta su çıkıyor. Bir insanın gelip günübirlik bulacağı bütün imkanlar bizde mevcuttur. Türkiye'de yaşayan herkesin bu kaplıcaları görmesini istiyoruz."

Jeotermal alandaki kaplıca işletmesini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle büyüten Mahmut Özden ise daha büyük projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Altında havuz, üstünde yatak odası olan tesislerde konaklama imkanı

Müşterileri memnun etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Altında havuz, üstünde oturma odası, yatak odası ve mutfağın bulunduğu kişiye ya da aileye özel dairelerimizi hizmete açtık. Aileler gelip burada günlerce kalabiliyor. 8 havuzlu dairemiz, 12 normal aile havuzunun yanı sıra kadınlar ve erkekler için de ayrı ayrı 2 büyük havuzumuz var. Şehir dışından gelen insanlar ihtiyaçlarının yüzde 90'ını ilçeden karşılıyor, hem bizim hem de esnafın yüzü gülüyor. Kaplıcalar ilçenin geçim kaynaklarından biridir. Turistler ve ülkenin her tarafından buraya gelenler oluyor."

Farklı şehirlerden kaplıcaya gelen vatandaşlar da yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez