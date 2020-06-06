Şifa kaynağı "bentonit kilin" tanıtımı yapıldı
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Şifa kaynağı "bentonit kilin" tanıtımı yapıldı

Şifa kaynağı "bentonit kilin" tanıtımı yapıldı Salgın hastalıklara karşı etkili olduğu belirtilen "Bentonit Kilin" tanıtımı yapıldı Pek çok salgın hastalığa şifa kaynağı olarak bilinen ve Medikil firması tarafından üretilen Bentonit Kilin tanıtımı yapıldı.

06.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:22

Şifa kaynağı "bentonit kilin" tanıtımı yapıldı

Salgın hastalıklara karşı etkili olduğu belirtilen "Bentonit Kilin" tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Pek çok salgın hastalığa şifa kaynağı olarak bilinen ve Medikil firması tarafından üretilen Bentonit Kilin tanıtımı yapıldı.

Osmanlı dönemlerinde salgın hastalıklara karşı tedavi amaçlı kullanılan, şifa kaynağı olarak bilinen ve Medikil firması tarafından Bentonit Kilin tanıtımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesionaylı bentonit kilinin tanıtımı eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Medikil Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer tarafından yapıldı. Baltalimanı Portaxe Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bentonit kilinin faydalarından bahsedildi. Dünyanın en değerli yataklarından biri olan Ünye Fatsa bölgesindeki yataklarda Medikil firması tarafından üretilen kili altın ayakkabı sahibi Tanju Çolak da sürekli olarak kullandığını ve çok faydalı bulduğunu ifade etti.

"Dünyanın en az 60 70 ülkesine Ünye'den ihraç ediliyor"

Bentonit kilinin hem gıda hem sağlık hem de endüstriyel alanlarda kullanıldığını dile getiren Medikil Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, "Bentonit kili bir gıda kilidir. İnsanlığın binlerce yıldan beri bildiği kil çeşitlerinden bir tanesidir. Binlerce yıl evvel insanlar bunların hayvanların iyileşme hikayelerinden görerek, izleyerek bunun faydalarını öğrenmişler ve vücutlarında kullanmışlardır. 1988'de bentonitin maden kanununa alınmasıyla Türkiye'de üretimi başladı. Ünye Fatsa bölgesindeki beyaz killer ise dünyanın en kıymetli yataklarıdır. Biz oralarda özellikle bentonit kili aradık ve işlettik. Şu anda bu kil hem gıda kili olarak hem sağlık kili olarak hem de endüstriyel kil olarak dünyanın en az 60 70 ülkesine Ünye'den ihraç ediliyor " diye konuştu.

"Virüs ve zararlı bakterilere karşı etkili"

Bentonit kilinin veba gibi pek çok salgın hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyleyen Tecer, " Bentonit kili virüslerle mücadelede en öne alınması gereken madde. Çünkü geçmiş yıllarda veba salgınları bile bu kille önlenmiş. Bununla ilgili elimizde kayıtlı bilgi ve belgeler var. Benim elimde çok kıymetli bir çalışma var. Amerika'da 2005 yılında yapılan bir çalışmada bentonit kilinin mikonize hale getirilmiş haliyle HIV virüsü, kuş gribi ve gripte çok büyük başarı yakalanmış. Bentonit kilini içmek çok önemlidir. Bentonit kilinin yaptığı en önemli iş virüs ve zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırmasıdır " dedi.

"Bentonit kili bana göre efsane"

Bentonit kilinin vücuttaki toksinleri, ağır metalleri, radyasyonu ve parazitleri atan bir takviye olduğunu belirten eski milli futbolcu Tanju Çolak, " Bentonit kili bana göre efsane. Çok iyi çıkarılmış bir gıda takviyesi. Ben nasıl altın ayakkabı alıp efsaneleşmişsem bentonit kili de yüzyıllarca bin yıllarca evvel insanlık tarafından kullanıldığı bir gerçektir. Çok özellikleri vardır. Bizim gibi farklıdır. Duruşu da vardır bentonitin. Dünya da bunu her türlü biliyor. İnsanlığa faydası fazladır. Vücuttaki toksinleri, ağır metalleri, radyasyonları, parazitleri söküp atabilen tek ürün takviyesidir " şeklinde konuştu.

Şifa kaynağı 'bentonit kilin' tanıtımı yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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