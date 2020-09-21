Şifa deposu üzüm suyuna talep arttı MANİSA'da üzüme alternatif ürün olarak üretilen üzüm suyuna talep arttı.

MANİSA'da üzüme alternatif ürün olarak üretilen üzüm suyuna talep arttı. Mineral ve vitamin deposu olma özelliği ile sağlık açısından pek çok fayda içeren üzüm suyunun 250 mililitrelik şişesi 4 liradan, 1 litreliği ise 12 liradan satılıyor.

Hem geleneksel hem de alternatif gıdalar üzerinde çalışmalarını sürdüren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla üzüme katma değer sağlayacak alternatif ürünler elde ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, 'Ayrandan sonra milli içeceğimiz üzüm suyu olsun' açıklamasıyla üzüm suyu, son 2 yıldır Atatürk Orman Çiftliği ile imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde rağbet görmeye başladı. Manisa'da üretilen 25 bin üzüm suyu şişesi, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nce etiketlenip, paketlendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Mineral ve vitamin deposu olma özelliği ile sağlık açısından pek çok fayda içeren üzüm suyunun 250 mililitrelik şişesi 4 liradan, 1 litreliği ise 12 liradan satılıyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, taleplere yetişemediklerini, ülke genelinde seri üretime geçilmesi noktasında taliplerini beklediklerini söyledi. Ünal, şöyle devam etti: "Faaliyet alanlarımızdan biri, üzümün katma değerini artırmak. Hem geleneksel hem de alternatif gıdalar üreterek üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için katma değerli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk başta koruk suyu ile başladık. Tatlı koruk suyu, üzüm suyu, pekmez, pestil gibi hem geleneksel hem de alternatif gıdalar üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Üzüm suyu üretimimiz özellikle geçmiş dönemdeki bakanımızın da ziyaretiyle beraber 'ayrandan sonra ikinci milli içeceğimiz olabilir' açıklamasıyla birlikte taleplerimiz arttı. Ülke genelinden yoğun taleplerimiz var ama pilot olduğu için geniş bir alanda üretim yapamıyoruz. Ancak son 2 yıldır Atatürk Orman Çiftliği ile bir protokolümüz var. Bu kapsamda her yıl 25 bin şişe üzüm suyunun Ankara'da basımı ve ambalajlanması yapılarak, ülkenin her tarafına gönderimi sağlanmaktadır. Üzüm ürünlerinin işlenmesi konusunda tüm üretim proseslerini ve nasıl yapılacağını belirlemiş durumdayız. Taliplerimizi bekliyoruz ve ülke genelinde bu faydalı, tamamıyla yaş sıkım olan, içerisinde su ilavesi olmayan sağlıklı ürünlerimizin tüketici ile buluşması en büyük arzumuz. Küçük şişelerimiz 250 mililitre olarak 4 liraya, 1 litrelik olanlarının ise 12 liradan satışı yapılıyor. Seri üretime geçtiği zaman maliyetleri mutlaka daha da düşecektir."Ünal, artan talep nedeniyle yıllık 10 bin şişe olan üzüm suyu üretimini 25 bin şişeye çıkardıklarını da kaydetti.'SAĞLIK İÇİN FAYDALI'

Düzenli üzüm suyu tüketiminin faydalarına da değinen Ünal, "Vücudu toksinlerden temizler ve bağışıklığı güçlendirir. Karaciğeri zararlı hücrelere karşı korur. Mide duvarında meydana gelen kramplara bağlı olarak meydana gelen kusma probleminin önüne geçer. Kötü kolesterolü dengeler. Bununla birlikte damar tıkanıklıklarını da önleyerek kalp hastalıklarının önüne geçer. Sindirim sisteminin işlevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Kandaki trigliserit seviyesini düşürerek yağlanma problemini önler" diye konuştu.

Kaynak: DHA