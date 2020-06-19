Şifa deposu karadutta hasat mevsimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şifa deposu karadutta hasat mevsimi

Şifa deposu karadutta hasat mevsimi Hem pekmezi hem kurutması birçok derde deva Yazın meyvelerinin en şifalılarından olan karadutta, pekmez ve kurutmalık yapımına başlanıldı.

19.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:02

Şifa deposu karadutta hasat mevsimi

Hem pekmezi hem kurutması birçok derde deva

MALATYA - Yazın meyvelerinin en şifalılarından olan karadutta, pekmez ve kurutmalık yapımına başlanıldı. İçerdiği antioksidan ile birçok derde derman olan karadutun yapım süreci ise baya zahmetli.

Yazın gelmesi ile birlikte Malatya'da da birçok yaz meyvesinde hasat dönemi başladı. İçerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen karadutta da üreticinin zahmetli hasat dönemi başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçesinde yetişen karadutların hasadına başlayan üretici Haydar Duman, bu aylarda olgunlaşan karadutları ağaçları silkeleyerek topladıklarını söyledi.

Sonrasında toplanan dutları pekmez yada kurutmalık için ayırdıklarını ifade eden Duman, "İlk gün silkeleme yapıyoruz sonra toplayarak kurutma veya pekmez için ayırıyoruz. Eğer pekmez yapacaksanız çuvallara koyup ezerek suyunu çıkarıyoruz. Daha sonar kazana boşaltarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama geldikten sonra sergene götürüp tepsilere koyarak güneşin altında bekletiyoruz. Pekmez kıvamına geldikten sonra ise konserve kutularına koyarak satışa hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Ürettikleri karadut pekmezinin kilogramını 100 TL'ye sattıklarını anlatan Duman, ancak satış konusunda biraz zorlandıklarını dile getirdi. Karadutun bilinen birçok şifasının bulunduğunu da ifade eden Duman, "İltihabı azalttığını biliyoruz. Ağız için yaralara da iyi geldiğini söyleyenler var. Hatta mikropları kurutmaya iyi geliyor. Korona virüsü de kesinlikle yüzde yüz iyileştirir diyemeyiz ama faydasının yüzde 90 olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Dut yapımında eşine yardımcı olan Bese Duman da, pekmez yapımının oldukça zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek yapım sürecine ilişkin bilgiler verdi. Pekmez yapımının oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ve bir ay boyunca uğraştıklarını anlatan Duman, "İşçinin olmazı lazım ama kimse olmadığı için eşimle ben uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şifa deposu karadutta hasat mevsimi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Haber
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı Haber
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Irak Ankara
Şu an buradasınız: Şifa deposu karadutta hasat mevsimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 22:03:27. #1.14#
title