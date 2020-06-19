Şifa deposu karadutta hasat mevsimi
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Şifa deposu karadutta hasat mevsimi

Yazın meyvelerinin en şifalılarından olan karadutta, pekmez ve kurutmalık yapımına başlanıldı.

Şifa deposu karadutta hasat mevsimi
19.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:56

Yazın meyvelerinin en şifalılarından olan karadutta, pekmez ve kurutmalık yapımına başlanıldı. İçerdiği antioksidan ile birçok derde derman olan karadutun yapım süreci ise baya zahmetli.

Yazın gelmesi ile birlikte Malatya'da da birçok yaz meyvesinde hasat dönemi başladı. İçerdiği vitaminler ve antioksidan özelliği ile birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen karadutta da üreticinin zahmetli hasat dönemi başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçesinde yetişen karadutların hasadına başlayan üretici Haydar Duman, bu aylarda olgunlaşan karadutları ağaçları silkeleyerek topladıklarını söyledi.

Sonrasında toplanan dutları pekmez yada kurutmalık için ayırdıklarını ifade eden Duman, "İlk gün silkeleme yapıyoruz sonra toplayarak kurutma veya pekmez için ayırıyoruz. Eğer pekmez yapacaksanız çuvallara koyup ezerek suyunu çıkarıyoruz. Daha sonar kazana boşaltarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama geldikten sonra sergene götürüp tepsilere koyarak güneşin altında bekletiyoruz. Pekmez kıvamına geldikten sonra ise konserve kutularına koyarak satışa hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Ürettikleri karadut pekmezinin kilogramını 100 TL'ye sattıklarını anlatan Duman, ancak satış konusunda biraz zorlandıklarını dile getirdi. Karadutun bilinen birçok şifasının bulunduğunu da ifade eden Duman, "İltihabı azalttığını biliyoruz. Ağız için yaralara da iyi geldiğini söyleyenler var. Hatta mikropları kurutmaya iyi geliyor. Korona virüsü de kesinlikle yüzde yüz iyileştirir diyemeyiz ama faydasının yüzde 90 olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Dut yapımında eşine yardımcı olan Bese Duman da, pekmez yapımının oldukça zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek yapım sürecine ilişkin bilgiler verdi. Pekmez yapımının oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ve bir ay boyunca uğraştıklarını anlatan Duman, "İşçinin olmazı lazım ama kimse olmadığı için eşimle ben uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Selçuk Dönmez - Numan Güder/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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