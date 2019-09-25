Şifa deposu ham bal stresi önlemeye yardımcı oluyor

25.09.2019 12:01

Yoğun ve kalabalık şehir hayatına dönmemizle artan stres, baş ağrıları ve düzensiz uyku problemleri yaşamamıza neden oluyor. Romanya Arıcılık EnstitüsüDirektörü ve Apiterapi uzmanı Dr. Cristina Mateescu'nun yaptığı araştırma sonucunda, şifa deposu olan ham balın ılık halde tüketilmesinin birçok hastalığın kaynağı olan stresi azalttığı görülüyor. Ayrıca araştırmada bir bardak su içerisine bal ve limon ekleyip tüketildiğinde uyku problemine de iyi geldiği ifade ediliyor.

Metropollerin kalabalık bir hal almasıyla stresli gün sayısı gittikçe artıyor. Romanya Arıcılık Enstitüsü Direktörü Dr.Mateescu'nun yaptığı araştırmalara görebesin değeri bakımından zengin olan ham balın, vücudu strese ve dış etkenlere karşı koruduğu ve düzenli bal tüketiminin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Balın Gurmesi ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, "Yapılan araştırmalar bir kez daha ham balın faydasını gözler önüne seriyor. İçerdiği yüksek besin değerleri ile yüzyıllar boyu tüketilen ham balın, öğünlerde mutlaka tüketilmesi gereken en doğal besin kaynağı olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ ATARAK STRESİ AZALTANHAM BAL MASAJI

Ham bal, içerdiği C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, klorür, fosfat, potasyum, magnezyum maddeleriyle vücudun besin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan ham balın çayla birlikte kullanılması tavsiye edilirken, bal ile vücuda yapılan masajın gözenekleri açtığı, deri altında kan dolaşımını hızlandırdığı ve stresi azalttığı da belirtiliyor.

Kaynak: Bültenler