Şifa deposu 'dut' tezgahlarda yerini aldı
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Şifa deposu 'dut' tezgahlarda yerini aldı

Şifa deposu 'dut' tezgahlarda yerini aldı Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetlerin başında yer alan dutun beyazının kilosu 5 siyahı 10 liradan satılıyor Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetlerin başında yer alan dut tezgahlardaki yerini aldı.

Şifa deposu 'dut' tezgahlarda yerini aldı
19.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:57

Şifa deposu 'dut' tezgahlarda yerini aldı

Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetlerin başında yer alan dutun beyazının kilosu 5 siyahı 10 liradan satılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetlerin başında yer alan dut tezgahlardaki yerini aldı.

Yaz meyvelerinden dut, havaların ısınmasıyla birlikte meyve verdi. Dallarından sallanarak hasat edilen dutlar tezgahlarda satışa sunuluyor. Kentin güney kesimlerindeki vatandaşlar tarafından kaldırım kenarlarında satılan dutun kilosu 5 ile 10 lira arasında değişiyor.

Dutun insan sağlığına birçok faydası olduğunu söyleyen dut satıcısı Serdar Tozkoparan, "Ben 45 yaşındayım ve 35 yıldır dut satışı yapıyorum. Şuanda Darende, aşı ve siyah dutları ağaçtan çırpma yöntemiyle topluyoruz. Daha sonra iyilerini tek tek seçtikten sonra vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Satışlarımız ise Ramazan ayı nedeniyle yoğun geçiyor. Beyaz dutları 5 liradan, siyah dutları ise 10 liradan satıyoruz" diye konuştu.

Halil İbrahim Neşnat ise dutun meyvesinin yanı sıra pekmezi, reçeli ve suyunu da sattıklarını belirtti.

Dutun bazı faydaları

A, C ve K vitaminleri başta olmak üzere, demir, kalsiyum, fosfor gibi mineraller içeren dutun faydalarından bazıları:

Sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlık, şişkinlik ve bağırsaklardaki kramplara iyi gelir.

Yüksek oranda demir içerir. Demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırır. Kanı temizler.

Gribe, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

A ve C vitaminlerini ihtiva eder. Antioksidan özelliği vardır.

Göz sağlığını korur.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kemikleri korur, güçlendirir. İçeriğinde bulunan K vitamini, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum sayesinde yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kemik rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar. Özellikle kemik erimesine karşı korur.

Romatizmal ağrılara, böbreklerdeki ağrılara, kansızlık, stres, yorgunluk gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Kaynak: İHA

Manşet

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