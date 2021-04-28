Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
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Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı

Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'nun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde yılın ilk hasadı başladı.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'nun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde yılın ilk hasadı başladı. Araban Ovası'nda yapılan ilk hasada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Türkiye'de son yıllarda aroması ve lezzetiyle nam salan Araban sarımsağında ilk hasat başladı. Araban Ovası'nda yapılan ilk hasada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Tarlada işçilerle birlikte hasat yapan Şahin, ilk mahsullerle kente özgü sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı. Sarımsak tarlasında hasat yapan Fatma Şahin, hasadın ardından yılın ilk mahsulleriyle kente özgü sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı.

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, "Bereketli topraklardayız. Araban sarımsağı Türkiye'de aramasıyla ve lezzetiyle beyaz altındır. Bu sarımsak bir lezzet ve şifa deposu, Türkiye'ye şifa dağıtan bir lezzet. Ben de sürekli sarımsak tüketiyorum. İçerisinde C, D vitaminleri ola müthiş bir lezzet. Bu bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Ben sarımsak ve limonla güne başlıyor. Koronaya karşı müthiş bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. Şuana kadar koronaya yakalanmadan geldiysem, bu Araban sarımsağının hikmetindendir. Biz bu sarımsak için Avrupa Birliği coğrafi işaretine başvurduk. Bunun Avrupa pazarına ulaşmaya çalışacağız. Bu çok önemli bir Pazar. Gerekli tesisleşmeyi de yaptıktan sonra da dünyaya sağlığı ve şifayı Gaziantep'te, Araban'dan göndereceğiz" dedi.

İlk hasadın ardından yemek de yapan Şahin, "İlk hasadın ardından ilk yemekleri de yapıyoruz. Bu herhangi bir yemek değil. Coğrafi işaret belgesi almış sarımsak kebabı yapacağız. Bunun dışında şiveydiz ve sarımsak aşı yapacağız. Bu yemeklerin özelliği doğal aşı, doğal ilaç olması, bağışıklığı kuvvetlendirmesidir. Bu yemekleri yediğiniz zaman da kolesterol, şeker ve tansiyon da yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, aşçılar ve beraberindeki heyet ilk sarımsak hasadıyla sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, "Başkanımızın destekleriyle biz ilçemizi tarımsal üretim merkezi haline getireceğiz. Bugün de buraya gelerek sarımsağımızın tanıtımını yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Kooperatifimizin ana sözleşmesini imzaladık inşallah bir ay içerisinde tescili bitecek. Biz bağlantılarımızı önceden yapacağız. Çiftçimizin tarladan piyasaya arzına kadar yanlarında yer alacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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