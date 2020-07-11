Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar
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Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar

Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar Bu tünelden 7 defa geçenler hastalıklarından kurtulduğuna inanıyor Bursa'da bulunan ve içinden su akan tünelden geçenlerin şifa bulduğuna inanılıyor.

11.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:55

Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar

Bu tünelden 7 defa geçenler hastalıklarından kurtulduğuna inanıyor

BURSA - Bursa'da bulunan ve içinden su akan tünelden geçenlerin şifa bulduğuna inanılıyor.

Orhaneli ilçesinde bulunan 20 metre uzunluğundaki tünelin içinden su akıyor. Yüzyıllardır bu tünelden 5 ve 7 defa geçenlerin psikolojik rahatsızlıklarından kurtulduğu ve çocuğu olmayanların çocuk sahibi olduğuna inanılıyor. Bu tünelin ünü ise tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Tünelin şifa dağıttığını duyan hastalar bu tünelden geçmek için buraya akın ediyor. Özellikle hafta sonları doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölge çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

İçi su dolu tünelden geçen Ali Kabran, "Buraya özellikle hafta sonları çok sayıda insan geliyor. Hafta sonları o kadar çok insan geliyor ki yürüyecek yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Psikolojik rahatsızlığı olanlar ve çocuğu olmayanlar buradaki tünele gelip 5 veya 7 defa geçiyorlar. Bu tünelden geçince şifa bulunduğuna inanılıyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar" dedi.

Şifa bulmak için içi su dolu tünelden geçiyorlar

Kaynak: İHA

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