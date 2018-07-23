Şifa Bebek Binde Bir Görülen Hastalığı İçin Çare Arıyor

Şifa bebek binde bir görülen hastalığı için çare arıyor

Şifa bebek her geçen gün ilerleyen hastalığın pençesinde tedavi için çare arıyor

SİVAS - Şifa bebek binde bir görülen bir hastalığın pençesinde tedavi için çare arıyor.

Sivas'ta 7 ay önce Hidrosefali rahatsızlığı ile dünyaya gelen Şifa Yağmur Kale isimli bebeğin rahatsızlık nedeni ile kafasında ki büyüme durdurulamıyor. Cemil ve Cemile Kale çiftinin 3. çocukları olan Şifa bebek, rahatsızlığının tedavisi bulunmasına rağmen Sivas ve Kayseri'de ki çare arayışları sonuç vermedi. Ailenin ifadesine göre; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde bir operasyon geçiren bebeğin kafasında ki büyüme durmayınca Kayseri Erciyes Üniversitesi hastanesi ardından ise Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde çare arandı. Ancak bebeğe ilk cerrahi müdahale Cumhuriyet Üniversitesinde yapıldığı için her iki üniversite de Şifa bebeği kabul etmedi. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde tedavisi süren Şifa bebeğin kafasında ki enfeksiyon durdurulamadığı için kafasındaki büyüme devam ediyor. Kale ailesi bebeklerinin sağlığına kavuşması için tıbbi çare arıyor.

Doktorlarda çaresiz kaldı

Anne Cemile Kale, ilk operasyon Sivas'ta yapıldığı için baka hastanelerin bebeğini kabul etmediğini belirtip, "Hastaneden de bize söylenen pediatri doktorlarının zayıf kaldığı ve daha iyi pediatri doktorlarının çocuğumuzu tedavi edebileceği. Bizim şuan çocuğumuzun hastalığının tedavi edilememesi ilgili sıkıntımız, pediatri doktorunun yetersiz olması. Burada tedavi devam ediyor. 5. Derece antibiyotik kullanımı başladı ama çocuğumuz tedavilere yanıt vermiyor. Buradaki pediatri doktorları ise bize durumun kendilerini aştığını ve eksik kaldıklarını vurguladılar. Diğer hastanelere gittiğimizde ise buranın takibindeki hasta olduğumuz için bizi kabul etmiyorlar. Ameliyat Cumhuriyet Hastanesi tarafından yapıldığı için bizi hiçbir hastane kabul etmiyor. Ameliyat burada yapılmış olabilir ama bu tedavisine burada yanıt vermiyor. Çocuğumun tedavisi için iyi bir hastane ve benim çocuğumu ben tedavi edebilirim diyecek bir doktor istiyorum. "dedi.

Kafada ki büyüme durmuyor

Baba Cemil Kale ise yaptığı açıklamada bebeğinin kafasındaki büyümenin durmadığını ifade edip, "Çocuğuma kafasına kafasında su toplaması olduğu için şant taktılar. Şant takılmasının ardından taburcu olduktan 4 ay sonra kafada büyüme devam etti. Çocuğumu Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine götürdüm. Çocuğumu tekrar götürdüğümde Üniversite hastanesinden bana söylenen burada çocuğumun tedavisi için yapılacak bir şeyin kalmadığı oldu. Yapılacak bir şey kalmadığı için beni Kayseri'ye sevk edeceklerini söylediler. Bende benim için çocuğumun daha önemli olduğunu söyledim ve çocuğumu aldım ve Kayseri'ye götürdüm. Bana Kayseri de hastane yetkilisi tarafından söylenen Cumhuriyet Üniversitesinin yaptığı ameliyatı üstlenemeyecekleri oldu. Bende çocuğumu aldım ve tekrar Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine döndüm. Benim çocuğum 3 aydır hastanede yatıyor. Buradaki beyin cerrahı hocalarıma her danıştığımda pediatri doktorlarının yetersiz olduğu için çocuğumun kafasındaki bos sıvı değerini düşüremediklerini söylediler. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yapılabilecek bütün tedavileri yaptıklarını ve şuan da yapacakları herhangi bir tedavinin kalmadığını söylüyorlar."dedi.