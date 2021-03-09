Sierra Leone'ye COVAX kapsamında gönderilen ilk parti Kovid-19 aşısı ulaştı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 96 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Freetown'a ulaştı.

Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Hinga Demby, yaptığı açıklamada, ülkenin sene sonuna kadar COVAX'tan 528 bin doz Kovid-19 aşısı alacağını belirtti.

Ülkenin ilk sevkiyat olarak 96 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı aldığını kaydeden Demby, bununla nüfusun yüzde 20'sinin aşılanacağını söyledi.

Demby, ülkede yakında aşı kampanyasının başlatılacağını belirterek halkı aşı olmaya davet etti.

Yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de, salgının başından bu yana 3 bin 921 kişi virüse yakalandı, bunlardan 2 bin 721'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu