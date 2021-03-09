Sierra Leone'ye COVAX kapsamında gönderilen ilk parti Kovid-19 aşısı ulaştı
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs aşılarının ilk partisini teslim aldı.
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs aşılarının ilk partisini teslim aldı.
Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 96 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Freetown'a ulaştı.
Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Hinga Demby, yaptığı açıklamada, ülkenin sene sonuna kadar COVAX'tan 528 bin doz Kovid-19 aşısı alacağını belirtti.
Ülkenin ilk sevkiyat olarak 96 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı aldığını kaydeden Demby, bununla nüfusun yüzde 20'sinin aşılanacağını söyledi.
Demby, ülkede yakında aşı kampanyasının başlatılacağını belirterek halkı aşı olmaya davet etti.
Yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de, salgının başından bu yana 3 bin 921 kişi virüse yakalandı, bunlardan 2 bin 721'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu