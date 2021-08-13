Sierra Leone, parasından üç sıfır atarak yeni banknotlar basacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sierra Leone, parasından üç sıfır atarak yeni banknotlar basacak

Sierra Leone, parasından üç sıfır atarak yeni banknotlar basacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Sierra Leone, parası "leone"den üç sıfır atarak cüzdana sığacak şekilde küçük banknotlar basacak.

Sierra Leone, parası "leone"den üç sıfır atarak cüzdana sığacak şekilde küçük banknotlar basacak.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sierra Leone Merkez Bankası Başkanı Kelfala Murana Kallon yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyonla mücadele kapsamında "leone"den üç sıfır atarak normal cüzdana sığacak daha küçük banknotlar basılacağını belirtti.

Kallon, yeni banknotların işlem maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra "vatandaşlara psikolojik destek" sağlayacağını söyledi.

Ülkenin mevcut para biriminin cüzdana sığmayacak kadar büyük olduğunu ve bu banknotları basmak için çok fazla para harcandığını anlatan Kallon, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Sierra Leone, 'yeni leone' olarak adlandırılacak yeni para birimini kullanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Sierra Leone, bu kararla ihracatta rekabet gücünü yeniden kazanmayı ve para biriminin değerini ve satın alma gücünü aşındıran enflasyonu dizginlemeyi hedefliyor.

Dünya Bankası tahminlerine göre, ülkedeki enflasyon son yıllarda gerilemiş olsa da 2020'de hala yüzde 13,4'te seyrediyordu.

Eski İngiliz kolonisi, 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone, elmas ve diğer ham maddelerdeki zenginliğine rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor. Ülke, 1991-2002 yıllarında 120 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşla ve ardından 2014'ten 2016'ya kadar devam eden ebola salgınıyla sarsılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sierra Leone, parasından üç sıfır atarak yeni banknotlar basacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:54:00. #1.15#

title