Sierra Leone, Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması getirdi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış sonrası gece sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, aralık 2020'den bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış eğiliminin hızlandığı vurgulandı.

Açıklamada, 25 Ocak'tan itibaren tüm ülkede 22.00-05.00 saatlerinde "sokağa çıkma yasağı" uygulanacağı ve başkent Freetown'a giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

Hafta sonu lokanta ve barların kapalı kalması ile spor müsabakalarının seyircisiz yapılması da kararlaştırıldı.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu ülkede, 3 binden fazla vaka görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş