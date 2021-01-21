Sierra Leone, Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması getirdi
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Sierra Leone, Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması getirdi

21.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:58
Sierra Leone, Kovid-19 nedeniyle gece sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması getirdi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış sonrası gece sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış sonrası gece sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, aralık 2020'den bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış eğiliminin hızlandığı vurgulandı.

Açıklamada, 25 Ocak'tan itibaren tüm ülkede 22.00-05.00 saatlerinde "sokağa çıkma yasağı" uygulanacağı ve başkent Freetown'a giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

Hafta sonu lokanta ve barların kapalı kalması ile spor müsabakalarının seyircisiz yapılması da kararlaştırıldı.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu ülkede, 3 binden fazla vaka görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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