Sierra Leone, Gine ile kara sınır kapılarını yeniden açtı
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Sierra Leone, Gine ile kara sınır kapılarını yeniden açtı

18.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:32
Sierra Leone, Gine ile kara sınır kapılarını yeniden açtı

Sierra Leone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında komşu ülke Gine ile kapattığı kara sınır kapılarını yeniden açtı.

Sierra Leone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında komşu ülke Gine ile kapattığı kara sınır kapılarını yeniden açtı.

Sierra Leone Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle kapatılan kara sınırlarının yeniden açılması için Devlet Başkanı Julius Maada Bio ve Geneli mevkidaşı Alpha Conde anlaşma imzaladı.

İki lider ayrıca, halkın sağlığını tehdit eden Kovid-19 ve ebola gibi salgınlarla mücadelede iş birliği yapma sözü verdi.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 3 bin 825 Kovid-19 vakası görüldü, 79 kişi virüsten hayatını kaybetti. Gine'de ise şimdiye kadar 15 bin 154 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 85'i yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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