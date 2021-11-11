Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 131'e çıktı - Haberler
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Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 131'e çıktı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 131'e çıktı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Mohamed Lamrana Bah, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralanan 63 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve bunlardan 19'unun durumunun kritik olduğunu da söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.

Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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