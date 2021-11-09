Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e çıktı.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, 5 Kasım'da Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde meydana gelen kazada yaralananlardan 14'ü daha yaşamını yitirdi.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Kazada yaralanan 100'den fazla kişinin de tedavisi sürüyor.

Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

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