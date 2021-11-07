Sierra Leone'deki yakıt tankeri faciasında ölü sayısı 99'a yükseldi

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'daki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu can kaybı sayısı 99'a yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinde meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a yükseldiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Brima Bureh Sesay ise olay yerinden paylaşılan videoda, "Çok fazla can kaybımız, yanmış cesetlerimiz var" ifadelerini kullanarak faciayı "korkunç bir kaza" şeklinde nitelendirdi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP26) için İskoçya'da olan Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yakınlarını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, "Hükümetim, etkilenen ailelere destek olmak için elinden geleni yapacak" ifadesini kullandı.

Sızan benzini toplarken öldüler

Başkentin Wellington bölgesindeki patlamanın bir otobüsün yakıt tankerine çarpmasının ardından meydana geldiği belirtildi. Kazadan sonra çevredekilerin tankerden sızan benzini toplamaya geldiği, patlamanın bu sırada yaşandığı aktarıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler araçların da kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - FREETOWN

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