Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlaması sonucu onlarca kişi öldü - Haberler
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Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlaması sonucu onlarca kişi öldü

AA - Haberler | Güncel

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Wellington'da yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldiğini belirtti.

Kazaya ilişkin görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Aki-Sawyerr, patlama sonucu 100'den fazla kişinin öldüğüne ilişkin söylentilerin olduğunu ancak kesin rakamın henüz belirlenemediğini ifade etti.

Amerikan medya kuruluşu CNN'e konuşan yerel yetkililer, şimdiye kadar 84 ölü tespit edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.

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