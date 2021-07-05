Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
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Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Julius Maada Bio, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bio, ülke genelinde 21.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydederek toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verileceğini söyledi.

Cuma gününden itibaren tüm ibadethanelerin kapatılacağını belirten Bio, barlar ve restoranların akşam erken saatlerde kapatılacağını ifade etti.

Bio, "Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasını durdurmak için acil ve gerekli adımları atmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de salgının başından bu yana 5 bin 652 kişide virüse rastlandı, bunlardan 3 bin 586'sı sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 102 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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