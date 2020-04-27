Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle konulan kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında konulan kısmi sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.
27.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:08
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında konulan kısmi sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.
Ulusal Kovid-19 Acil Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede dün sona eren kısmi sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren bir sonraki emre kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, bu kararın Kovid-19 ile mücadelenin bir parçası olduğu belirtilerek, halkın önemli bir gerekçesi olmadıkça evlerinde kalmaları gerektiği kaydedildi.
Sierra Leone'de şimdiye kadar 93 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA