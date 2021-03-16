Sierra Leone'de ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Bio'ya vuruldu
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Sierra Leone'de ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Bio'ya vuruldu

16.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:46
Sierra Leone'de ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Bio'ya vuruldu

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama, Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun aşılanmasıyla başladı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama, Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun aşılanmasıyla başladı.

Çin'den ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) toplam 296 bin doz Kovid-19 aşısı teslim alan Sierra Leone'de, başkent Freetown'daki devlet başkanlığı sarayında Bio ile üst düzey devlet görevlileri, bakanlar ve meclis temsilcilerine aşı vuruldu.

Bio, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, Çin ve COVAX'tan gelen aşıların güvenli olduğunu belirterek, halkı aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby de Sierra Leone tarafından teslim alınan Sinopharm ve AstraZeneca/Oxford aşılarının kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve etkili olduğu görüldüğünü belirtti.

Demby, aşılama kampanyanın ilk aşamasında 70 yaşın üstündeki kişilere, öğretmenlere, itfaiyecilere, kamu görevlilerine ve sağlık çalışanlarına öncelik verileceğini kaydetti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 3 bin 937 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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