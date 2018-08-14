Sierra Leone'de Doğal Afet Mağdurları Hükümeti Protesto Etti

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de geçen yıl 503 kişinin öldüğü, 600 kişinin de kaybolduğu şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarının birinci yılında gösteri düzenlendi.

Başkent Free Town'da toplanan binlerce kişi, gösteri düzenleyerek hükümetin yeni ev vaadini yerine getirmesini istedi.

Free Town Belediye Başkanı Mayor Yvonne Aki Sawyerr ise afetin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, geçen sene yaşanan olaylardan halkın hiçbir ders almadığını kaydetti.

Sawyerr, "Eğimli ve sağlam olmayan toprak parçası üzerinde hızla büyüyen bir nüfusumuz var ve bu nüfus her gün şiddetli yağmur nedeniyle kayma riskiyle karşı karşıya. Free Town'un çevresini korumazsak, kentimizin hiç bir geleceği olmayacaktır." dedi.

Sierra Leone'de, geçen yıl 14 Ağustos'ta aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 503 kişi ölmüş, 600 kişi kaybolmuştu. Ülkede selden kurtulan yaklaşık 3 bin kişi halen evsiz durumda.