Sierra Leone, Çin üretimi Kovid-19 aşısından 200 bin doz alacak
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Sierra Leone, Çin üretimi Kovid-19 aşısından 200 bin doz alacak

25.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:26
Sierra Leone, Çin üretimi Kovid-19 aşısından 200 bin doz alacak

Sierra Leone'nin, Çin firması Sinopharm tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşıdan 200 bin doz alacağı bildirildi.

Sierra Leone'nin, Çin firması Sinopharm tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşıdan 200 bin doz alacağı bildirildi.

Sierra Leone Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Sinopharm aşısından 200 bin dozun yakın zamanda ülkeye teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin hükümetinin ayrıca Sierra Leone'ye binlerce tek kullanımlık iğne ve şırınga bağışladığı kaydedildi.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 3 bin 880 Kovid-19 vakası görüldü, 79 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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