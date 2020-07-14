Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
14.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kai-Samba'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA