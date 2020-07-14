Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
- Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
14.07.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:41
- Sierra Leone Büyükelçisi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İHA